Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий — Finance.ua

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Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий

Казна и Политика
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Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий
Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий
Кабинет Министров Украины поддержал механизм формирования резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
«Кабмин поддержал постановление „О реализации экспериментального проекта по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины“», — сказано в сообщении.
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Как пояснили в министерстве, это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы на ДОТ.
Лица, желающие работать на деоккупированных территориях, будут заполнять электронную анкету. Далее НАДС будет рассматривать заполненные анкеты и проверять профессиональную подготовку кандидатов.
Приоритетное право на назначение на должности будут иметь следующие граждане:
  • ветераны войны;
  • внутренне перемещенные лица;
  • лица, ранее занимавшие эти должности;
  • лица, имеющие опыт работы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кроме того, будет проводиться профессиональное обучение лиц, зачисленных в резерв.
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Такой принцип формирования резерва восстановления позволит в кратчайшие сроки после увольнения возобновить работу государственных органов на оккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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