Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий — Finance.ua

Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий

Кабинет Министров Украины поддержал механизм формирования резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

«Кабмин поддержал постановление „О реализации экспериментального проекта по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины“», — сказано в сообщении.

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Как пояснили в министерстве, это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы на ДОТ.

Лица, желающие работать на деоккупированных территориях, будут заполнять электронную анкету. Далее НАДС будет рассматривать заполненные анкеты и проверять профессиональную подготовку кандидатов.

Приоритетное право на назначение на должности будут иметь следующие граждане:

ветераны войны;

внутренне перемещенные лица;

лица, ранее занимавшие эти должности;

лица, имеющие опыт работы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, будет проводиться профессиональное обучение лиц, зачисленных в резерв.

Такой принцип формирования резерва восстановления позволит в кратчайшие сроки после увольнения возобновить работу государственных органов на оккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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