Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий — Finance.ua

Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий
Кабинет Министров Украины поддержал механизм формирования резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
«Кабмин поддержал постановление „О реализации экспериментального проекта по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины“», — сказано в сообщении.
Как пояснили в министерстве, это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы на ДОТ.
Лица, желающие работать на деоккупированных территориях, будут заполнять электронную анкету. Далее НАДС будет рассматривать заполненные анкеты и проверять профессиональную подготовку кандидатов.
Приоритетное право на назначение на должности будут иметь следующие граждане:
- ветераны войны;
- внутренне перемещенные лица;
- лица, ранее занимавшие эти должности;
- лица, имеющие опыт работы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кроме того, будет проводиться профессиональное обучение лиц, зачисленных в резерв.
Такой принцип формирования резерва восстановления позволит в кратчайшие сроки после увольнения возобновить работу государственных органов на оккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию.
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