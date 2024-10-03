В Украине замедляется поступление таможенных платежей — Finance.ua

В Украине замедляется поступление таможенных платежей Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В Украине замедляется поступление таможенных платежей

Индикативный показатель поступлений от таможни выполнен на 86,9%. По сравнению с предыдущим месяцем перечисления в бюджет увеличились на 1,2 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По расчетам Министерства экономики Украины, до конца года следует ожидать уменьшения ввоза в страну импортных товаров, что повлияет на количество таможенных платежей.

Читайте также Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни

Так, в сентябре объемы облагаемого налогом импорта уменьшились по сравнению с августом текущего года на 11% или на 2 315 тыс тонн. В частности, существенно снизился импорт природного газа — на 58%, проката плоского — на 51%, нефтепродуктов — на 26%.

Еще одним из ключевых факторов, повлиявших на перечисление в бюджет таможенных платежей, стало увеличение объемов льгот по уплате таможенных платежей до 18,7 млрд. грн. Например, существенно выросли суммы предоставленной «энергосберегающей» льготы и льготы при импорте электромобилей.

В целом за 9 месяцев 2024 года Гостаможслужба обеспечила поступление 432,2 млрд грн, что позволило дополнительно перечислить в Государственный бюджет 4,1 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.