В Украине замедляется поступление таможенных платежей — Finance.ua

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В Украине замедляется поступление таможенных платежей

Казна и Политика
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В Украине замедляется поступление таможенных платежей
В Украине замедляется поступление таможенных платежей
Индикативный показатель поступлений от таможни выполнен на 86,9%. По сравнению с предыдущим месяцем перечисления в бюджет увеличились на 1,2 млрд. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
По расчетам Министерства экономики Украины, до конца года следует ожидать уменьшения ввоза в страну импортных товаров, что повлияет на количество таможенных платежей.
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Так, в сентябре объемы облагаемого налогом импорта уменьшились по сравнению с августом текущего года на 11% или на 2 315 тыс тонн. В частности, существенно снизился импорт природного газа — на 58%, проката плоского — на 51%, нефтепродуктов — на 26%.
Еще одним из ключевых факторов, повлиявших на перечисление в бюджет таможенных платежей, стало увеличение объемов льгот по уплате таможенных платежей до 18,7 млрд. грн. Например, существенно выросли суммы предоставленной «энергосберегающей» льготы и льготы при импорте электромобилей.
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В целом за 9 месяцев 2024 года Гостаможслужба обеспечила поступление 432,2 млрд грн, что позволило дополнительно перечислить в Государственный бюджет 4,1 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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