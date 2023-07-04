В Украине за два года продали 1% сельскохозяйственных земель — Finance.ua

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В Украине за два года продали 1% сельскохозяйственных земель

Аграрный рынок
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В Украине за два года продали 1% сельскохозяйственных земель
В Украине за два года продали 1% сельскохозяйственных земель
В Украине за два года существования рынка земли с 1 июля 2021 года по 1 июля 2023 года был продан 1% земель сельскохозяйственного назначения, которые ранее были под мораторием на продажу.
Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык.
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«Так совпало, что количество подмораторной земли составляло 27,5 млн гектаров. У нас на сегодняшний день за два года пребывания земли в обращении было продано-куплено всего 1% от всех подмораторных земель», — сказал он.
Башлык отметил, что по данным Минагрополитики, в Украине за два года существования рынка были заключены договора по купле-продаже или дарению 275 157 га земли сельскохозяйственного назначения. Всего на рынке уже заключено 85 247 договоров по купле-продаже или дарению с/х земельных участков.
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Замминистра добавил, что средняя цена за гектар в Украине составляет 39 188 грн за га, при этом в 2021 году она составила 32 972 грн.

Справка Finance.ua:

  • рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021;
  • до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров;
  • закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

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По материалам:
Укрінформ
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