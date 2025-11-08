0 800 307 555
ру
В Украине выросло количество должников по штрафам ПДД: 75% нарушений остаются неоплаченными

В Украине выросло количество должников по штрафам ПДД: 75% нарушений остаются неоплаченными
С начала большой войны в Украине на 43% возросло количество неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. По состоянию на конец октября в Едином реестре должников зафиксировано более 2 млн штрафов, что на 6% больше, чем в конце 2024 года.
Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».

Кто чаще всего нарушает

Как отмечают аналитики, 1,5 млн производств, или 75% от общего количества, завершены без фактической уплаты — из-за невозможности взыскания долга. Информация о долгах остается в реестре.
Абсолютное большинство неуплаченных штрафов — 92% - принадлежит мужчинам (1,8 млн случаев). Женщины составляют всего 8% нарушителей.
Больше всего нарушают водители в возрасте от 25 до 45 лет — на них приходится 64% долгов (более 1,28 млн). Еще 13% — это водители до 25 лет (около 252 тысячи долгов), а 23% — старше 45 (примерно 469 тысяч долгов).
Регионы-лидеры по количеству неуплаченных штрафов:
  • Днепропетровщина — 211,5 тысячи штрафов (11%).
  • Киев — 193,7 тысячи (10%).
  • Одесщина — 146,9 тысячи (7%).
  • Харьковщина — 125,9 тысячи (6%).
  • Киевщина — 106,3 тысячи (5%).
Меньше всего должников зафиксировано в Луганской области — всего 13,2 тыс. штрафов (0,7%), а также в Тернопольской (1,4%), Херсонской (1,8%), Черкасской (2,3%) и Черновицкой (2,4%) областях.
По данным исследования, в Украине есть и настоящие рекордсмены по количеству нарушений. В частности, 27-летний мужчина из Винницкой области, который имеет 1056 неоплаченных штрафов. В этом же регионе еще один водитель задолжал за 932 нарушения.
Также среди «антирекордсменов»:
  • 42-летний мужчина с Днепропетровщины — 797 штрафов,
  • 35-летний с Ровенщины — 636,
  • 28-летний с Сумщины — 555.
Ранее Finance.ua писал, что украинские депутаты предлагают ввести новую систему штрафных баллов, которая изменит подход к наказанию за нарушение ПДД. Поэтому уже с 2026 года украинские водители могут ожидать существенных изменений.
Каждый водитель будет ежегодно получать определенное количество баллов: 15 — для опытных и 10 для тех, кто имеет стаж меньше года.
Что это за реформа, как будет работать балльная система и что об этом говорит опыт Европы — читайте в статье Finance.ua:

Система баллов для водителей: Украина собирается перейти к европейской модели ответственности на дорогах

