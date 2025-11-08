0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Все пункты пропуска на государственной границе возобновили работу после технического сбоя.

183
Все пункты пропуска на государственной границе возобновили работу после технического сбоя.
Все пункты пропуска на государственной границе возобновили работу после технического сбоя.
Движение международных пассажирских поездов и оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Отмечается, что технический сбой в системе таможни, временно приостановивший работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение.
Причиной сбоя стало отключение электропитания после вражеских обстрелов энергообъектов.
Таможенники заявляют, что база данных ГТСУ возобновила функционирование. Оформление транспортных средств производится в штатном режиме.
Ранее Finance.ua писал, что на всей границе Украины временно приостановлены пропускные операции. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems