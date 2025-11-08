Все пункты пропуска на государственной границе возобновили работу после технического сбоя.
Движение международных пассажирских поездов и оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Отмечается, что технический сбой в системе таможни, временно приостановивший работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение.
Причиной сбоя стало отключение электропитания после вражеских обстрелов энергообъектов.
Таможенники заявляют, что база данных ГТСУ возобновила функционирование. Оформление транспортных средств производится в штатном режиме.
Ранее Finance.ua писал, что на всей границе Украины временно приостановлены пропускные операции. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.
