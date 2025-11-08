Все пункты пропуска на государственной границе возобновили работу после технического сбоя. 08.11.2025, 19:01

Все пункты пропуска на государственной границе возобновили работу после технического сбоя.

Движение международных пассажирских поездов и оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.



Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что технический сбой в системе таможни, временно приостановивший работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение.

Причиной сбоя стало отключение электропитания после вражеских обстрелов энергообъектов.

Таможенники заявляют , что база данных ГТСУ возобновила функционирование. Оформление транспортных средств производится в штатном режиме.

Ранее Finance.ua писал , что на всей границе Украины временно приостановлены пропускные операции. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.

