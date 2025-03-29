В Украине выросли объемы ипотечного кредитования — Finance.ua
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В Украине выросли объемы ипотечного кредитования

Кредит&Депозит
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В Украине выросли объемы ипотечного кредитования
В Украине выросли объемы ипотечного кредитования, Фото: freepik
Банки Украины в январе выдали 475 ипотечных кредитов на общую сумму 867 млн грн. Это на 29% превышает объемы в декабре.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора, ссылаясь на данные ежемесячного опроса банков.

Где выдают больше всего ипотек

Отмечается, что большинство ипотечных кредитов по объему и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости.
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По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка в январе составила 8,3% годовых.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано:
  • в г. Киев и Киевской области (260 договоров на общую сумму 517,3 млн. грн., или 59,7% от общего объема);
  • во Львовской области (23 договора на 45,2 млн. грн.);
  • в Ивано-Франковской области (22 договора на 33,7 млн. грн.).
Напомним, украинцы стали чаще покупать частные дома, о чем свидетельствует динамика показателей заключенных договоров купли-продажи земельного участка за последний год.
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По данным исследования ОLХ Недвижимость, расходы украинцев на аренду жилья существенно разнятся в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. В регионах вблизи зон ведения активных боевых действий они составляют 15−30%. В то же время, во Львове, Ужгороде и Киеве расходы на аренду забирают львиную долю доходов.
Finance.ua проанализировал, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовыми к непростым условиям.

Жилье в Европе: как украинцам получить ипотеку и в каких странах самые выгодные условия

По материалам:
Finance.ua
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