В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей — Finance.ua
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В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей

Энергетика
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В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей
В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей
В Украине введут новые тарифы на транспортировку газа. Но тарифы для бытовых потребителей повышать не будут.
Об этом сообщает НКРЭКУ.
В НКРЭКУ напомнили, что 30 декабря комиссия приняла новые тарифы на услуги по транспортировке газа для Оператора ГТС Украины. Такие тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через Украину, которое запланировано на 1 января 2025 года.
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«Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не изменяются, они зафиксированы на весь отопительный сезон», — подчеркнул глава НКРЭКУ Юрий Власенко.
При этом без изменений оставят и стоимость распределения газа.
В комиссии напомнили, что мораторий на повышение тарифов на газ и отопление для населения, который был введен в 2022 году, никто не отменял.
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Напомним, ранее нардеп, первый заместитель председателя комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко написал о том, что НКРЭКУ повысила тариф на транспортировку газа.
По словам нардепа, это связано с тем, что транзит российского газа через Украину будет прекращен с 1 января, и это «надо будет компенсировать» за счет украинской промышленности и энергетики.
По материалам:
РБК-Україна
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