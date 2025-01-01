В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей — Finance.ua

В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей Сегодня 22:15 — Энергетика

В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей

В Украине введут новые тарифы на транспортировку газа. Но тарифы для бытовых потребителей повышать не будут.

Об этом сообщает НКРЭКУ.

В НКРЭКУ напомнили, что 30 декабря комиссия приняла новые тарифы на услуги по транспортировке газа для Оператора ГТС Украины. Такие тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через Украину, которое запланировано на 1 января 2025 года.

Читайте также Бизнес предупреждает об отрицательных последствиях повышения тарифов на транспортировку газа

«Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не изменяются, они зафиксированы на весь отопительный сезон», — подчеркнул глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

При этом без изменений оставят и стоимость распределения газа.

В комиссии напомнили, что мораторий на повышение тарифов на газ и отопление для населения, который был введен в 2022 году, никто не отменял.

Читайте также Отключат ли газ, если за него не платить

Напомним, ранее нардеп, первый заместитель председателя комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко написал о том, что НКРЭКУ повысила тариф на транспортировку газа.

По словам нардепа, это связано с тем, что транзит российского газа через Украину будет прекращен с 1 января, и это «надо будет компенсировать» за счет украинской промышленности и энергетики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.