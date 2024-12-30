Бизнес предупреждает об отрицательных последствиях повышения тарифов на транспортировку газа — Finance.ua

Бизнес предупреждает об отрицательных последствиях повышения тарифов на транспортировку газа Сегодня 13:47 — Энергетика

Бизнес предупреждает об отрицательных последствиях повышения тарифов на транспортировку газа

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выразила серьезную обеспокоенность по поводу проекта постановления НКРЭКУ об установлении новых тарифов на услуги транспортировки природного газа на 2025−2029 годы. Согласно данным экспертов Ассоциации , документ предусматривает беспрецедентный рост тарифов: на 356% для точек входа и на 305% для точек выхода.

Представители бизнес-сообщества отмечают отсутствие прозрачности в процессе установления тарифов.

«Обсуждение проектов решений НКРЭКУ по тарифам не происходит, хотя расчетные данные для тарифов Оператора ГТСУ не отнесены к категориям информации с ограниченным доступом», — отмечают эксперты EBA.

При прекращении транзита газа с 2025 года, по информации Ассоциации, количество активных компрессорных станций может сократиться с 73 до 20−25. В связи с этим, EBA предлагает исключить из неиспользуемых тарифов станции и провести инвентаризацию активов Оператора ГТСУ.

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Эксперты также обращают внимание на возможность снижения расходов ОГТСУ благодаря участию в биржевой торговле, где украинский газ на 20% дешевле импортного.

«При расчетах тарифов целесообразно учитывать именно прогноз цены на природный газ на украинском газовом рынке», — подчеркивают в Ассоциации.

EBA предупреждает об отрицательном влиянии повышения тарифов на отрасль.

«Рост финансовой нагрузки на газодобывающие компании приведет к снижению инвестиций в разработку новых месторождений и скважин, что снизит объемы добычи газа и потенциально усилит зависимость от импорта», — предостерегают эксперты.

УНІАН По материалам:

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