Отключат ли газ, если за него не платить — Finance.ua

Отключат ли газ, если за него не платить Сегодня 16:04 — Личные финансы

Отключат ли газ, если за него не платить

Многие украинцы до сих пор считают платежку за распределение незаконной и отказываются платить. И если до недавнего времени такая практика угрожала им разве что судебной волокитой, то сейчас должники могут остаться еще и без газа.

Об этом пишет ГазПравда.

С началом полномасштабного вторжения ответственности из-за долгов за газ почти не стало, потому что действовал мораторий на отключение должников от коммунальных услуг и начисление пени. Правительство упразднило действие этого моратория для большинства украинцев еще в последние дни 2023 года.

На сегодняшний день действие моратория распространяется только на территории, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированы. Или если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных действий.

Остальные же, согласно действующему законодательству Украины, из-за хронических долгов рискуют остаться без газа.

Перекроют ли газ

Даже посреди отопительного периода домохозяйству, имеющему долг за распределение газа или его поставке, могут прекратить газоснабжение.

Размер долга не имеет значения. Ключевую роль играет нарушение предельных сроков оплаты за «голубое топливо» и игнорирование предупреждений о прекращении газоснабжения в случае непогашения долга.

Какие же предельные сроки оплаты установлены законодательством

За распределение газа необходимо платить включительно до 20 числа месяца, в котором предоставляются услуги по распределению.

За поставку газа в рамках базового годового предложения потребитель должен оплатить не позднее 25 числа следующего месяца.

При осуществлении поставки газа на основании коммерческого предложения поставщика срок оплаты счета определяется таким коммерческим предложением.

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В любом случае: если потребитель не заплатил за потребленный газ в течение 10 дней после установленного срока, поставщик имеет право начать процедуру прекращения услуги.

Кроме того, если домохозяйству прекратили газоснабжение, то только полное погашение долгов для его восстановления уже будет недостаточно.

Судебные издержки

Часто люди уверены, что отменят свои долги и платежи за доставку в суд.

Обычно Операторы ГРС и газоснабжающие компании пытаются решить любые спорные вопросы с потребителем, в том числе погашение долгов путем их досудебного урегулирования. В случае недостижения согласия — имеют право обратиться в суд.

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А в случае взыскания долгов в судебном порядке и в случае получения положительного решения, именно потребителя могут обязать уплатить судебные издержки, которые понес истец.

Утрата субсидии из-за долгов

Еще один весомый аргумент не накапливать долги — это риск потерять из-за них субсидию.

Ибо жилищная субсидия не назначается (в частности, на следующий период), если просрочена более трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения. На сегодняшний день это более 680 грн.

Что делать, если уплатить нечем

За период действия моратория некоторые домохозяйства накопили значительные долги либо за доставку газа, либо за поставку, либо за одно и другое вместе.

Если суммы долгов слишком большие, а финансовые возможности у потребителя — ограничены, долги следует попытаться реструктуризировать.

При этом заключение сторонами и соблюдение потребителем согласованного графика погашения задолженности не освобождает его от выполнения текущих обязательств по оплате коммунальных услуг.

ГазПравда По материалам:

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