В Украине ввели профессию «деминер» — Finance.ua

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В Украине ввели профессию «деминер»

Личные финансы
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В Украине ввели профессию «деминер»
В Украине ввели профессию «деминер»
Вице-премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске новой гражданской профессии «деминер», которая позволяет украинцам приобщиться к разминированию территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.
Об этом заявила Юлия Свириденко на брифинге, посвященном достижениям в сфере противоминной деятельности, сообщает Общественное.
По словам Свириденко, государство ввело программу выдачи ваучеров на сумму 30 000 грн, позволяющих пройти обучение в специализированных центрах по всей стране.
«Это важный шаг, ведь профессия „деминер“ открывает новые возможности для граждан, особенно для ветеранов, желающих работать в этой сфере», — отметила она.
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Правительство также обеспечивает поддержку ветеранов, желающих освоить эту профессию и работать в области гуманитарного разминирования. Учебные программы уже показывают спрос среди бывших военных, а их интеграция в процесс гуманитарного разминирования будет способствовать восстановлению страны.
С 2024 г. сертификацию операторов противоминной деятельности можно будет проходить через портал «Дія», что упростит доступ к профессии и сделает процесс максимально прозрачным.
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Свириденко отметила, что эти инициативы являются частью масштабной стратегии противоминной деятельности, направленной на возвращение к использованию потенциально загрязненных земель и повышение безопасности граждан.
Также она сообщила, что Украина провела 31 тендер на разминирование по системе ProZorro, что снизило стоимость очистки загрязненных земель на 17%. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы для возврата территорий в безопасное использование.
По материалам:
suspilne.media
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