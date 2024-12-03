В Украине ввели профессию «деминер» — Finance.ua

В Украине ввели профессию «деминер» Сегодня 11:15 — Личные финансы

В Украине ввели профессию «деминер»

Вице-премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске новой гражданской профессии «деминер», которая позволяет украинцам приобщиться к разминированию территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Об этом заявила Юлия Свириденко на брифинге, посвященном достижениям в сфере противоминной деятельности, сообщает Общественное.

По словам Свириденко, государство ввело программу выдачи ваучеров на сумму 30 000 грн, позволяющих пройти обучение в специализированных центрах по всей стране.

«Это важный шаг, ведь профессия „деминер“ открывает новые возможности для граждан, особенно для ветеранов, желающих работать в этой сфере», — отметила она.

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Правительство также обеспечивает поддержку ветеранов, желающих освоить эту профессию и работать в области гуманитарного разминирования. Учебные программы уже показывают спрос среди бывших военных, а их интеграция в процесс гуманитарного разминирования будет способствовать восстановлению страны.

С 2024 г. сертификацию операторов противоминной деятельности можно будет проходить через портал «Дія», что упростит доступ к профессии и сделает процесс максимально прозрачным.

Свириденко отметила, что эти инициативы являются частью масштабной стратегии противоминной деятельности, направленной на возвращение к использованию потенциально загрязненных земель и повышение безопасности граждан.

Также она сообщила, что Украина провела 31 тендер на разминирование по системе ProZorro, что снизило стоимость очистки загрязненных земель на 17%. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы для возврата территорий в безопасное использование.

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