В Украине официально появится новая профессия — «деминер» Сегодня 17:20 — Личные финансы

В Украине официально появится новая профессия — «деминер»

Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт «Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«До сих пор у нас не было профессионального стандарта деминер. Фактически операторы вынуждены были самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам. Наличие же профессионального стандарта, отвечающего международным требованиям (IMAS — International Mine Action Standards), создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. Это позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных», — сказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

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После утверждения стандарта будет проведен ряд мер по введению в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда. А также на базе профессионального стандарта будет разработан соответствующий образовательный стандарт.

«Это позволит после получения аккредитации от МОН выпускать дипломированных деминеров наравне с другими профессиями», — отметили в Минэкономики.

«Люди с инвалидностью, включая тех, кто имеет ампутации, могут работать в должности деминера в нетехническом обследовании территории с помощью дронов и другой техники. Это открывает долгосрочные перспективы работы в этой сфере. В Украине есть много возможностей для работы деминером, и важно, чтобы ветераны могли использовать свои навыки в мирной жизни», — отметил директор ООО «Шериф-Разминирование» Евгений Антипенко.

Разработанный стандарт предусматривает 5 уровней подготовки

Обретенный базовый уровень позволит привлекать специалиста к нетехническому обследованию, следующий уровень — возможность проводить техническое обследование. Далее — разминирование территорий, зданий и т. д.

Напомним, в Украине введут реестр земель, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

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