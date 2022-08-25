В Украине ввели новые правила выплаты пособия льготникам: что изменилось — Finance.ua

В Украине ввели новые правила выплаты пособия льготникам: что изменилось Сегодня 15:01 — Личные финансы

В Украине ввели новые правила выплаты пособия льготникам: что изменилось

Кабинет Министров внес изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы. В Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, теперь будут включаться данные по фактическому местонахождению льготника.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 938 от 23 августа 2022 года.

В новой формации документа заменено «зарегистрированное место жительства льготника на «задекларированное (зарегистрированное) место жительства (пребывания)» льготника.

Документами, подтверждающими фактическое место жительства льготника, являются:

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;

другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника.

Если такой справки нет, составляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства льготника по форме, утвержденной Минсоцполитики. Акт составляет должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады.

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Фокус По материалам:

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