В Украине ввели новые правила выплаты пособия льготникам: что изменилось — Finance.ua

В Украине ввели новые правила выплаты пособия льготникам: что изменилось
Кабинет Министров внес изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы. В Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, теперь будут включаться данные по фактическому местонахождению льготника.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 938 от 23 августа 2022 года.
В новой формации документа заменено «зарегистрированное место жительства льготника на «задекларированное (зарегистрированное) место жительства (пребывания)» льготника.
Документами, подтверждающими фактическое место жительства льготника, являются:
- справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;
- другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника.
Если такой справки нет, составляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства льготника по форме, утвержденной Минсоцполитики. Акт составляет должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады.
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