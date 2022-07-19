В Украине ввели электронное декларирование международных посылок — Finance.ua

В Украине ввели электронное декларирование международных посылок Сегодня 13:00 — Личные финансы

Украинцы должны самостоятельно задекларировать международную отправку стоимостью до 150 евро и могут декларировать посылки, превышающие 150 евро и не превышающие 10 тысяч евро, с использованием информационных технологий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 4279 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (об налогообложении таможенными платежами перемещаемых (пересылаемых) товаров в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядке их декларирования), которым среди прочего предусмотрено электронное декларирование международных почтовые посылки физическими лицами.

Документ уже опубликован в газете «Голос Украины».

Закон оставляет необлагаемый налогом минимум для международных почтовых отправлений в 150 евро.

С 1 июля стоимость беспошлинных отправлений была снижена до 100 евро. Однако в апреле 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 4278, которым, в частности, предполагалось повышение необлагаемого налогом минимума для отправок до 150 евро.

Законом внесены изменения в статью 236 Таможенного кодекса и предусмотрено, что «гражданин (уполномоченное им лицо) имеет право самостоятельно декларировать товары (поступившие в международном отправлении, стоимостью до 150 евро) в порядке, установленном для граждан, путем подачи таможенной декларации по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в том числе с использованием информационных технологий».

Перемещаемые (пересылаемые) товары для одного получателя — гражданина в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро, но не превышает эквивалент 10 000 евро, декларируются:

экспресс-перевозчиком путем представления реестров (временных и/или дополнительных) международных экспресс-отправлений;

или гражданином (уполномоченным им лицом) в порядке, установленном для граждан путем подачи таможенной декларации по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в том числе с использованием информационных технологий.

Справка Finance.ua:

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