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"Укрпочта" и "AliExpress" запустили чартерные авиарейсы с посылками в Украину

"Укрпочта" и "AliExpress" запустили чартерные авиарейсы с посылками в Украину

Укрпочта и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину дважды в неделю. Это позволит доставлять посылки из Китая за 14-20 дней.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Границы остаются открытыми для товаров. Укрпочта доставляет небольшие отправления в почтовые ящики. То есть во время карантина наши клиенты могут получать свои заказы с AliExpress абсолютно бесконтактно, безопасно и близко – прямо у себя в подъезде. 15 млн почтовых ящиков по всей стране обеспечивают буквально шаговую доступность нашего сервиса», – сказал первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

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Авиамаршруты стартовали из городов с крупнейшими распределительными центрами Cainiao в Европе.

Сроки доставки:

  • сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней;
  • запуск чартерных рейсов поможет сохранить сроки доставки в условиях закрытия пассажирских рейсов из страны и в страну и сократить время получения посылок в период ограничений на наземные перевозки.

Условия доставки:

  • все заказы AliExpress стоимостью до $2 каналом Cainiao Super Economy будут доставляться в почтовый ящик;
  • для более дорогих отправлений будут работать опции доставки на дом: курьером или почтальоном.

Справка Finance.ua:

  • В первом квартале 2020 года Укропочта доставила из AliExpress более 4 млн отправлений, прирост к аналогичному кварталу предыдущего года составил 26%.
  • Среди самых популярных категорий товаров в марте, которые заказывали украинцы: электроника, аксессуары, одежда и товары для дома.
  • На время карантина компания также ввела бесплатную переадресацию отправлений и бесплатно сохраняет международные отправления (максимум 30 дней).

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По материалам Finance.UA
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