"Укрпочта" и "AliExpress" запустили чартерные авиарейсы с посылками в Украину

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Укрпочта и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину дважды в неделю. Это позволит доставлять посылки из Китая за 14-20 дней.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
«Границы остаются открытыми для товаров. Укрпочта доставляет небольшие отправления в почтовые ящики. То есть во время карантина наши клиенты могут получать свои заказы с AliExpress абсолютно бесконтактно, безопасно и близко – прямо у себя в подъезде. 15 млн почтовых ящиков по всей стране обеспечивают буквально шаговую доступность нашего сервиса», – сказал первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.
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Авиамаршруты стартовали из городов с крупнейшими распределительными центрами Cainiao в Европе.
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