Как отправить посылку из Украины в ЕС и обратно — Finance.ua
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Как отправить посылку из Украины в ЕС и обратно

Сегодня 12:05Личные финансы
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Как отправить посылку из Украины в ЕС и обратноfreepik.com
С первых дней войны в Украине в Польшу отправился поток беженцев. Большинство людей брали с собой минимум вещей, не зная, как долго они будут вдали от родного дома. Как послать посылку из Украины в ЕС и сколько это будет стоить, пишет TransferGo.

«Укрпочта» предлагает отправить посылку по сниженной стоимости

С 11 марта «Укрпочта» запустила акцию «Посылка из дома», в рамках которой предоставляется скидка 70% на международные отправления в такие страны: Польша, Румыния, Венгрия, Словакия или Молдова. Отправка такой посылки оформляется как обычно: в отделении «Укрпочты», онлайн в личном кабинете или мобильном приложении.
Приблизительно стоимость отправки посылки весом 15 кг будет 600 грн.

«Новая почта» доставляет посылки для беженцев по специальному тарифу

С 20 апреля «Новая почта» запустила новую услугу для украинцев — «Вещи из дома за границу». Чемодан или коробку с личными вещами можно отправить в одну из 24 европейских стран со скидками от 50% до 80%.
Уровень скидки при отправке посылок до 30 кг зависит от веса отправки.
При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна — первую или вторую.

«Meest» поможет отправить посылку в 10 стран Европы

С 23 марта Meest возобновил доставку в страны Евросоюза. Одежду, гуманитарные и другие товары можно отправить родным в Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Венгрию. У этого перевозчика есть ряд требований к весу и размеру посылки. Подробности можно узнать здесь. Стоимость доставки посылки весом 15 кг будет около 1000 грн.

Отправка посылок из Польши в Украину

С 1 апреля «Poczta Polska» в рамках кампании «Помогите Украине» запустила акцию, по условиям которой можно бесплатно послать посылки EMS весом до 20 кг получателям в Украине. Адресная сторона обязательно должна быть отмечена фразой «Гуманитарный груз». Стоимость предметов в посылке не должна превышать 100 евро. Один человек может отправить одну бесплатную посылку. С подробной информацией можно ознакомиться здесь .

Основные правила отправки международных посылок

Перевозчики устанавливают определенные требования к упаковке посылок. Обычно предметы складывают в картонную коробку, чтобы удобно было неоднократно перемещать посылку. Кроме того, вещи должны быть сложены достаточно плотно или переложены наполнителем, чтобы они не двигались внутри посылки во время погрузки.
Запрещено отправлять в посылке:
— оружие и боеприпасы.
— легковоспламеняющиеся вещества и горючие материалы.
— документы.
— деньги, банковские карты, изделия из золота, серебра и драгоценных металлов.
— наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги.
— табачные изделия.
— алкоголь.
— пищевые продукты животного происхождения и т.д.
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По материалам: Finance.ua
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