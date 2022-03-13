Укрпошта доставить “посилки з домівки” з 70% знижкою українцям, які евакуювалися в сусідні країни — Finance.ua

Укрпошта доставить “посилки з домівки” з 70% знижкою українцям, які евакуювалися в сусідні країни

Вчора 10:15 — Особисті фінанси

Укрпошта доставить “посилки з домівки” з 70% знижкою українцям, які евакуювалися в сусідні країни

Укрпошта з 11 березня буде доставляти «посилку з домівки» з 70% знижкою до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, тобто до тих країн, які приймають найбільшу кількість українців, яким довелося покинути Батьківщину через російську агресію.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

За даними ООН за два тижні війни з України виїхало до 2 млн громадян, і кількість людей, яким довелося кинути все і тікати в пошуках безпеки, з кожним днем тільки зростає. Очевидно, що в тривожному рюкзаку чи валізці речей на 2-3 дні. А скільки ще доведеться українцям переховуватися від градів і авіабомб — важко передбачити. Тому Укрпошта домовилася з поштами найближчих західних сусідів про спеціальні умови доставки з максимальною знижкою — 70%. Аби рідні чи знайомі за можливості змогли відправити необхідні речі тим, хто покинув межі України.

На поштовому відділенні «посилки з домівки» будуть оформлятися як звичайні відправлення.

Вартість доставки залежить від розмірів та ваги, проте на всі такі відправлення Укрпошта надасть знижку −70% від вартості міжнародного відправлення.

Як оформити відправлення

Оформити відправлення можна як у відділенні Укрпошти, так і онлайн в особистому кабінеті або в мобільному додатку Укрпошти.

Для цього потрібно вказати вид відправлення — міжнародна посилка, та країну адресації — Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину або Молдову.

Також потрібно заповнити митну декларацію.

Рекомендації для клієнтів щодо заповнення митної декларації CN23 (заповнюється в 3 примірниках):

всі дані бажано заповнювати англійською мовою (або латинськими літерами);

в полі «Категорія відправлення» вказати «подарунок»;

загальна вартість вкладення не більше 40 EUR (та обов’язково зазначити валюту EUR);

в описі вкладення потрібно вказувати «used personal ___» (наприклад, dress, jacket);

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