"Нова пошта" відновила відправлення за кордон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

"Нова пошта" відновила відправлення за кордон

Вчора 12:30Особисті фінанси
4190
"Нова пошта" відновила відправлення за кордон"Нова пошта" відновила відправлення за кордон
Компанія «Нова пошта» з 12 березня відновила відправлення за кордон, за винятком Молдови.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Нова пошта Глобал, що входить до групи компаній Нова пошта, з 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови. Тепер із будь-якого працюючого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше», — сказано в повідомленні.
Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:
  • принести відправлення, але обов’язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;
  • назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;
  • при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов’язково зв’яжеться по телефону співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.
Перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам’ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.
Також заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті Нової пошти.
За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.