"Нова пошта" відновила відправлення за кордон — Finance.ua

«Нова пошта Глобал, що входить до групи компаній Нова пошта, з 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови. Тепер із будь-якого працюючого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше», — сказано в повідомленні.
Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:
принести відправлення, але обов’язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;
назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;
при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов’язково зв’яжеться по телефону співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.
Перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам’ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.
Також заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті Нової пошти.