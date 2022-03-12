"Нова пошта" відновила відправлення за кордон — Finance.ua

"Нова пошта" відновила відправлення за кордон

Вчора 12:30 — Особисті фінанси

"Нова пошта" відновила відправлення за кордон

Компанія «Нова пошта» з 12 березня відновила відправлення за кордон, за винятком Молдови.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Нова пошта Глобал, що входить до групи компаній Нова пошта, з 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови. Тепер із будь-якого працюючого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше», — сказано в повідомленні.

Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:

принести відправлення, але обов’язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;

назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов’язково зв’яжеться по телефону співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.

Перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам’ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.

Також заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті Нової пошти.

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