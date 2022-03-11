Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу — Finance.ua
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Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу

11.03.2022, 12:40Казна та Політика
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Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світуУкрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про відновлення Укрпоштою доставки посилок в більш ніж в 30 країн світу. Також вже був відправлений перший за час війни вантажний рейс на експорт.
Про це міністр написав у Facebook.
Міжнародна доставка від національного поштового оператора Укрпошта здійснюється в більш ніж 30 країн транзитом через Польщу і далі відправляється міжнародними авіалініями.
«Вся інформація про відправку товарів за кордон доступна за посиланням», — йдеться в публікації.
Глава Мінінфраструктури зазначив, що днями відправився перший за 2 тижні повномасштабного російського вторгнення вантажний рейс до США в партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава — Нью-Йорк.
«У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний — 15 березня», — повідомив Кубраков.
За матеріалами: РБК-Україна
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