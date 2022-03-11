Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу — Finance.ua

Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу

Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про відновлення Укрпоштою доставки посилок в більш ніж в 30 країн світу. Також вже був відправлений перший за час війни вантажний рейс на експорт.

Про це міністр написав у Facebook.

Міжнародна доставка від національного поштового оператора Укрпошта здійснюється в більш ніж 30 країн транзитом через Польщу і далі відправляється міжнародними авіалініями.

«Вся інформація про відправку товарів за кордон доступна за посиланням », — йдеться в публікації.

Глава Мінінфраструктури зазначив, що днями відправився перший за 2 тижні повномасштабного російського вторгнення вантажний рейс до США в партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава — Нью-Йорк.

«У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний — 15 березня», — повідомив Кубраков.

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