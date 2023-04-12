В Украине возобновили публикацию открытых данных относительно строительства — Finance.ua

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В Украине возобновили публикацию открытых данных относительно строительства

Недвижимость
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В Украине возобновили публикацию открытых данных относительно строительства
В Украине возобновили публикацию открытых данных относительно строительства
Состояние поданных в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ) документов с 12 апреля 2023 г. снова можно проверить на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
Об этом сообщает пресс-служба ГИАГ в Фейсбуке.
«С сегодняшнего дня восстановлен доступ общественности к данным о строительстве на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства, публикация которых была приостановлена в целях безопасности с начала полномасштабного вторжения», — говорится в сообщении.
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Как информирует ГИАГ, в ЕГССС снова доступны «Публичная карта строительства», где отражены все недавно выданные разрешения на проведение строительных работ, сведения по конкретному объекту строительства, сведения о строительстве по адресу.
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В учреждении отмечают, что из соображений национальной безопасности информация относительно объектов критической инфраструктуры остается закрытой на период военного положения.
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Как сообщалось, на портале «Дія» открыт электронный кабинет «Моя стройка», в котором отображаются все документы строительной сферы, независимо от способа подачи, в которых пользователь указан как заказчик строительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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