В Украине готовятся снести часть старых домов — Finance.ua

В Украине готовятся снести часть старых домов Сегодня 08:26 — Личные финансы

В Украине готовятся снести часть старых домов

В Верховной Раде готовятся принять законопроект о сносе старого жилищного фонда. Сюда же входят старые многоквартирные дома.

Об этом говорится в законопроекте № 6458 , который был внесен правительством и принят за основу еще в октябре 2022 года. Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила о проведении круглого стола для обсуждения документа перед вторым чтением.

По ее словам, во время предстоящей реконструкции устаревшего жилищного фонда в Украине должны быть невозможны все коррупционные риски. Это едва ли не самое главное условие, выполнение которого запускает возможность начать реконструкцию.

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«Закон о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда был принят еще в 2006 году, но так и не заработал. В частности, на законодательном уровне не были закреплены механизмы, позволяющие реализовывать все программы реконструкции. Мы должны исправить эту ситуацию», — объяснила Шуляк.

Глава профильного комитета отметила, что на сегодняшний день в реализации программ по комплексной реконструкции устаревшего жилья нужно решить вопрос о прозрачном взаимодействии местных властей с застройщиками и проведении конкурсов на реконструкцию.

«При анализе принятого в первом чтении текста законопроекта имели замечания от НАПК и Института законодательных идей относительно того, как прописан конкурс и каковы его критерии. ИЗИ отмечали, что в законопроекте отсутствует четкая и прозрачная процедура определения инвесторов-застройщиков», — рассказала глава «Слуги Народа».

Шуляк отметила, что в процессе подготовки к комплексной реконструкции устаревшего жилья градостроительную документацию должны разрабатывать местные власти, а не инвестор.

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«К сожалению, есть практика, когда созданные карманные проектные организации разрабатывали детальный план территории, и только они могли быть допущены к работе с определенными инвесторами. Поэтому мы в комитете поддерживаем идею, что именно местные власти должны планировать развитие города без вмешательства инвесторов», — констатировала Шуляк.

Как пишет Обозреватель, в Украине существует 30 380 многоквартирных жилых домов, относящихся к устаревшему жилому фонду.

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Законопроект предусматривает реконструкцию и инвестирование в такие здания, поскольку их эксплуатация несет угрозу жизненной среде жителей. Речь идет о таких зданиях:

построенных включительно до 1919 года — 7646 (58 признаны аварийными);

построенных в период 1920-1953 годы — 9693 (45 признаны аварийными);

построенных в период 1954-1969 годы — 7192 (40 признаны аварийными);

построенные в период 1970-1989 годы — 5 364 (24 признаны аварийными);

построенные в период 1990-2010 гг. — 785.

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