После войны в Украине начнется комплексная реконструкция устаревшего жилья — Finance.ua

После войны в Украине начнется комплексная реконструкция устаревшего жилья
После победы в Украине начнется комплексная реконструкция кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда. Соответствующий законопроект № 6458 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении.
Как рассказала глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, он устанавливает порядок осуществления реконструкции устаревшего жилищного фонда.
По ее словам, реконструкция будет производиться двумя способами: с обязательным отселением собственников или без отселения. Также предполагается отселение из многоквартирного дома, признанного непригодным для проживания.
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Владельцу жилья при реализации проектов выполнения программ комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) предоставляется либо равноценное жилье, либо денежная компенсация.
«Снос эксплуатируемых многоквартиных домов с последующим строительством новых допускается исключительно в случае, если применить другие способы реконструкции невозможно. С инвестором (застройщиком) и органом местного самоуправления заключается договор о комплексной реконструкции», — добавила Шуляк.
Больше всего полномочий будут иметь сельские, поселковые и городские советы и их исполнительные органы.
Глава партии также отметила, что законопроект был разработан в прошлом году. Из-за начала полномасштабной войны при подготовке ко второму чтению в документе изменят акценты, связанные с восстановлением жилья, разрушенного или поврежденного в результате боевых действий.
«После победы в Украине начнется процесс оттройки и восстановления общин. Мы позаботились о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, который в настоящее время из-за исчерпанного эксплуатационного ресурса является проблемным и некомфортным для жизни», — подчеркнула она.
Также Шуляк рассказала, что реконструкции будут подлежать не только многоквартирные дома, но и объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах подлежащего реконструкции квартала.
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