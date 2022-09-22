Рада планирует освободить от налога недвижимое имущество, поврежденное в результате боевых действий — Finance.ua

Рада планирует освободить от налога недвижимое имущество, поврежденное в результате боевых действий Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Рада планирует освободить от налога недвижимое имущество, поврежденное в результате боевых действий

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество, разрушенное или поврежденное в результате вооруженной агрессии рф.

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме , за соответствующий законопроект № 7632 проголосовали 259 парламентариев.

Как отмечается в пояснительной записке, документ предлагает установить особенности начисления и уплаты налога на недвижимое имущество за объекты жилой и нежилой недвижимости, разрушенные или поврежденные в результате вооруженной агрессии рф, независимо от того, была ли соответствующая территория включена в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.

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Ожидается, что новые нормы будут действовать при налогообложении за 2022 год и в последующие налоговые периоды, включая год, в котором истечет трехлетний срок с даты прекращения или отмены военного положения.

В частности, в Налоговом кодексе Украины будет закреплена норма о неначислении и неуплате налога на недвижимое имущество, начиная с месяца, в котором произошло разрушение объекта, подтверждаемого актом осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или его территориальным) органом) или органом местного самоуправления.

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Укрінформ По материалам:

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