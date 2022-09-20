Банки спишут кредиты за уничтоженное жилье: как действовать владельцам — Finance.ua

Банки спишут кредиты за уничтоженное жилье: как действовать владельцам
Часть квартир, уничтоженных российскими войсками с 24 февраля, пребывали в ипотеке. Теперь владельцы жилья не имеют возможности производить ежемесячные платежи, а банки готовятся к увеличению неработающих кредитов из-за полномасштабной войны.
Как рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, банки могут списать такой кредит. Дальше эти средства будут компенсированы государством.
Сколько кредитов сегодня не работают
Дубас напомнил, что с началом полномасштабной агрессии россии Нацбанк принял решение о смягчении многих условий для банков, чтобы банковская система могла в этот экстремальный момент выстоять и работать. Также он пояснил, что результат от неактивных кредитов будет виден 1 октября.
«Обычно, если кредит не платится 90 и более дней, его признают дефолтным. Нацбанк ввел смягчение, и до июня включительно для неоплачиваемых кредитов эти подходы не применяли. А с конца июня Нацбанк решил «посчитать» положение дел по неработающим кредитам, и был запущен этот счетчик 90 дней, который заканчивается именно 1 октября.
Так что будем иметь четкую статистику, сколько кредитов по сравнению с предыдущими периодами стали дефолтными, то есть неработающими", — отметил эксперт.
Однако нынешняя ситуация вызвана не безответственностью клиентов, а именно военной агрессией.
Что делать людям, потерявшим неоплаченное жилье
Эксперт подчеркивает, что банки будут идти на уступки клиенту и списывать кредиты на разрушенные квартиры или дома, которые были в ипотеке. Далее инициативу должно перенять государство, которое будет компенсировать эти средства для банка.
Андрей Дубас советует тем, кто лишился ипотечного жилья, выйти на контакт с банком и сообщить об обстоятельствах.
Я не знаю ни одного случая, когда человек потерял квартиру, а банк требовал дальше платить кредит, — добавляет он.
В то же время эксперт подчеркивает, что весь мир движется в сторону цифровизации и прозрачности, а люди даже после переезда оставляют за собой кредитную историю. Так что лучше оплатить все обязательства, чтобы не создать неприятные истории в будущем.
Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья
Поделиться новостью