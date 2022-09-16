О каких ограничениях и изменениях следует знать при операциях с недвижимостью — Finance.ua

О каких ограничениях и изменениях следует знать при операциях с недвижимостью Сегодня 08:01 — Личные финансы

О каких ограничениях и изменениях следует знать при операциях с недвижимостью

С началом полномасштабной войны государство, защищая информацию, закрыло все доступы к реестрам прав на недвижимое имущество, реестры строительной деятельности, публичной кадастровой карты. Что происходит с куплей-продажей недвижимости в настоящее время и какие юридические изменения привнесла война — рассказала адвокат и управляющий партнер Olsten partners law company Олеся Романенко во время пресс-ланча, организованного командой Looqme

«В течение марта-апреля мы не могли видеть информацию, продавать, отчуждать, регистрировать право собственности и выполнять другую деятельность. Затем полномочия возобновились, но с определенными ограничениями», — отметила специалист.

Юридические новеллы рынка недвижимости во время войны

Не всем нотариусам разрешено проводить материальные действия по отчуждению объектов недвижимого имущества, а также проводить государственную регистрацию прав. Список нотариусов, которым разрешено это осуществлять, размещен на сайте Министерства юстиции.

Запрещено заключать договор купли-продажи, если с момента государственной регистрации прошло менее одного месяца.

Появились ограничения на продажу недвижимости на основании доверенности, если с момента ее выдачи прошло более месяца.

Принят Закон «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем». Теперь для того, чтобы застройщик мог продать инвестору еще не построенную квартиру, он сначала должен зарегистрировать этот объект (т.е. право на эту квартиру как объект жилой недвижимости) в реестре прав на недвижимое имущество. Таким образом, инвесторы будут защищены от повторных перепродаж.



Договор с полным возвратом средств может быть расторгнут, если застройщик задерживает ввод здания в эксплуатацию более чем на 6 месяцев.



Создан реестр поврежденного и утраченного жилья. Это возможность сделать перепись имущества, чтобы потом была возможность государством возмещать это имущество и жилье.



На период военного времени и в течение одного года после войны строительство домов: индивидуальных, жилых, садовых, дачных, а также зданий и сооружений не выше двух этажей и площадью до 500 м² может происходить без строительного паспорта.



Один из самых сложных этапов в строительстве — согласование градостроительных условий. На сегодняшний день, если в течение 10 дней орган архитектуры и строительства не предоставил градостроительные условия или отказ в их предоставлении, на одиннадцатый день такие условия считаются не выданными и человек может строить без них, не нарушая при этом законодательства.



Упрощенные требования к качеству строительных материалов и ведению строительной деятельности. Чтобы строить, сейчас не нужно иметь лицензию — достаточно подать декларацию в орган местного самоуправления и получить право строить (порядок будет действовать во время войны и три месяца после завершения).



Кроме того, вносятся изменения в государственные строительные нормы.



Справка Finance.ua:

эксперты отмечают, что за месяц стоимость аренды выросла во всех областях Украины, кроме Кировоградской области (там средняя цена на аренду упала на 20%). Больше всего выросли цены на аренду в Киевской и Черкасской обл. (+40%), а также Ровенской обл. (+32%). Подробнее о ценах на аренду и покупку квартир — читайте здесь;

в июне правительство обновило условия деятельности нотариусов в условиях военного положения и, в частности, подходы к удостоверению договоров купли-продажи недвижимости. Что изменилось — рассказали эксперты Бюро бесплатной правовой помощи.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.