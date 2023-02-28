Как в Украине планируют комплексно реконструировать кварталы — Finance.ua

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Как в Украине планируют комплексно реконструировать кварталы

Недвижимость
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Комплексная реконструкция кварталов в Украине будет предусматривать реконструкцию жилья, модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры больницы, школы, детсады.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, комментируя необходимость внесения изменений в соответствующий законопроект № 6458, который уже прошел первое чтение и готовится ко второму.
«Этот документ мы готовили еще до войны и он касался реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда. Сейчас он уместен для восстановления в результате войны жилья. В этом контексте должны пересмотреть подходы к работе с местными властями, инвесторами, которые будут вкладывать в эти проекты средства, и к работе с жильцами», — объяснила она.
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Среди ключевых задач законопроекта — внедрение инструментов и процедур для практической реализации комплексной программы восстановления населенного пункта, алгоритма принятия решений о реконструкции жилья, усовершенствования процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья, различные варианты отселения людей во время реконструкции, расширение источников финансирования проектов реконструкции и т.д.

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Реконструкция по новым строительным нормам будет предусматривать три аспекта, отметила Елена Шуляк:
  • это безопасность (повышение стандартов гражданской защиты населения),
  • энергоэффективность (уменьшение затрат на содержание жилья)
  • и безбарьерность (доступность лицам с инвалидностью и всех категорий граждан).
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Напомним, недавно парламент принял во втором чтении и в целом законопроект авторства Шуляк о компенсации поврежденного и разрушенного жилья (№ 7198). Этот документ — законодательная возможность начать компенсировать жилье людям, не дожидаясь репараций от рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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