Рынок недвижимости в марте: за год цены на новостройки увеличились почти на 40% — Finance.ua

Рынок недвижимости в марте: за год цены на новостройки увеличились почти на 40% Сегодня 17:01 — Недвижимость

Рынок недвижимости в марте: за год цены на новостройки увеличились почти на 40%

По состоянию на конец марта 2023 года в Украине открыто 73,3% отделов продаж новостроек. Больше всего в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.Ria

Если сравнивать ситуацию в конце февраля и в марте — по всей Украине зафиксирован рост этого показателя на 1,3%, за месяц открылось еще 34 отдела продаж новостроек.

Сколько домов было введено в эксплуатацию

В марте в Украине сдали в эксплуатацию 66 новостроек, составляющих 120 секций. В Киеве — 5 новостроек и 12 секций, а в Киевской области — 18 новостроек и 33 секции.

В течение года — с марта 2022 по конец марта 2023 года — в Украине сдали в эксплуатацию 378 новостроек и 865 секций, из них в Киеве — 40 новостроек и 128 секций, а в Киевской области — 81 и 208 соответственно.

Сейчас в Украине среди новостроек, в которых ведутся продажи, 24,33% — это готовое жилье. В столице этот показатель составляет 26,8%.

В течение марта строительство возобновлено в 30 новостройках, а в течение года (март 2022 — март 2023) — 115 новостроек.

Цены

Средняя цена за м² на конец марта в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 49 542 грн. И это на 1% больше, чем в феврале 2023 года, и на 38,5% больше, чем в феврале 2022 года.

По сравнению с февралем прошлого года средняя цена за м² в марте 2023 года в 1-комнатной квартире в Харьковской области упала на 4,2% и сейчас составляет 26 612 грн.

Самая низкая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире в марте 2023 года зафиксирована в Сумской области — 22 128 грн, что на 1% меньше, чем в феврале 2023 года, и на 35,1% больше, чем в феврале 2022 года.

Инфографики: Dim.Ria

Справка Finance.ua:

из-за войны в Киеве большинство новостроек заморожены. Строительные работы ведутся только на некоторых объектах города. Все это вызывает тревогу у инвесторов, вложивших в строительство личные средства;

по мнению экспертов, в 2023 году ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться тяжелой.

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