В Украине во время войны открылись около 40 компаний со связями в россии и беларуси — Finance.ua

В Украине во время войны открылись около 40 компаний со связями в россии и беларуси Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

В Украине во время войны открылись около 40 компаний со связями в россии и беларуси

С начала полномасштабной войны всего у 5% из 20 000 компаний с «российско-белорусским следом» изменился состав бенефициаров. А именно — состоялся выход из структуры собственности представителей стран-агрессоров. В то же время появились 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с россией и беларусью. Большинство этих юридических лиц регистрировались в течение военного 2022 года и относятся к благотворительным организациям.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра YouControl.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину в YouControl создали список действующих украинских компаний, имеющих вражеский след. В него вошли более 20 000 активных украинских предприятий, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или республики беларусь.

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За 16 месяцев только у некоторых из этих компаний произошли изменения в составе совладельцев, а именно выход из структуры представителей стран-агрессоров — россии и беларуси. Аналитикам удалось выявить более 1000 таких фирм, что составляет немногим более 5% от общего количества предприятий по связям в россии и беларуси. Почти 50% из этих компаний зарегистрированы в Киеве, еще около 6,5% расположены в Киевской области. Около 27% работают в торговой сфере, по 14% - в перерабатывающей промышленности и недвижимости.

В процессе исследования удалось выявить, что исчезновение представителей рф и рб из структуры владельцев украинских компаний не всегда означает исчезновение связей со странами-агрессорами. Некоторые изменения, вероятно, были направлены на прикрытие «российско-белорусского следа».

Наиболее распространенными способами таких псевдоизменений стали:

изменение данных в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в отношении страны гражданства или адреса регистрации участников/бенефициаров с россии и беларуси на другую. В частности, чаще всего на Кипр, Турцию, Израиль и Украину;

переоформление права собственности на вероятных родственников, имеющих гражданство Украины или других стран, кроме рф и рб (совпадение фамилий, а также отчества, совпадающее с именем предыдущего участника);

Кроме того, за период полномасштабного вторжения рф в Украину было обнаружено 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с рф и рб. Около половины этих юрлиц (19) оформлены в Киеве, еще 14 организаций зарегистрированы на Западе Украины, 3 — на Юге и 2 — на Востоке страны. Более 60% из этих компаний (24) было зарегистрировано в 2022 году.

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14 юрлиц с российскими или белорусскими совладельцами являются благотворительными организациями с основным КВЭДом — предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания. В большинстве фирм совладельцы — граждане рф та рб, имеют место регистрации (адрес). Однако в 7 компаниях граждане беларуси, являющиеся участниками вновь созданных во время полномасштабной войны украинских предприятий, согласно ЕГР, зарегистрированы в республике беларусь и в одном случае — в Турции. Некоторые компании, зарегистрированные в период 24.02.2022−11.07.2023, связаны между собой через участников.

За 16 месяцев войны в незначительном количестве украинских компаний, зарегистрированных до полномасштабного вторжения, в составе участников появились представители рф и рб. Аналитики YouControl обнаружили 10 таких фирм. Пять из них зарегистрированы в Киеве, 3 — в Харьковской области, а также по одной компании в Ровенской и Одесской областях.

Инфографика: YouControl

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