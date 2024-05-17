В Украине вечером будут отключать свет по графикам — Finance.ua

В Украине вечером будут отключать свет по графикам
Как сообщает ДТЭК, Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены.
Читайте также
По предварительному указанию Укрэнерго, с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения.
Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или области.
Напомним, что у киевлян также есть возможность следить за графиками в приложении Киев Цифровой.
Напомним, ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на следующей неделе. Об этом в эфире марафона «Единые новости» сказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Однако, по его словам, полностью избежать отключений не удастся ни летом, в период жары и включения кондиционеров, ни осенью, когда украинцы снова будут включать обогреватели.
Поделиться новостью