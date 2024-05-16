Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый — Finance.ua

Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый Сегодня 16:10 — Энергетика

Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый

Чтобы избежать аварийных отключений, Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Важно снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).

Об этом идет речь в заявлении Министерства энергетики.

Если каждый украинец сократит потребление тока хотя бы на 30%, это позволит избежать (или значительно сократить) период отключений. Важно:

отказаться от использования мощных электроприборов (кухонных приборов, стиральных машинок, обогревателей, кондиционеров и т. п. ) в пиковый период потребления;

) в пиковый период потребления; включать свет только в тех помещениях, где вы находитесь (лампы заменить на энергосберегающие);

по возможности максимально экономить электроэнергию.

Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности «А» и выше), заменить все лампы на энергоэффективные, установить датчики движения. Главное, что следует помнить каждому: выбор стоит между тем, чтобы потреблять экономно или привыкать к постоянным отключениям.

Обозреватель По материалам:

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