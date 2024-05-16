Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый — Finance.ua

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Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый

Энергетика
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Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый
Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый
Чтобы избежать аварийных отключений, Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Важно снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).
Об этом идет речь в заявлении Министерства энергетики.
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Если каждый украинец сократит потребление тока хотя бы на 30%, это позволит избежать (или значительно сократить) период отключений. Важно:
  • отказаться от использования мощных электроприборов (кухонных приборов, стиральных машинок, обогревателей, кондиционеров и т. п.) в пиковый период потребления;
  • включать свет только в тех помещениях, где вы находитесь (лампы заменить на энергосберегающие);
  • по возможности максимально экономить электроэнергию.
Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности «А» и выше), заменить все лампы на энергоэффективные, установить датчики движения. Главное, что следует помнить каждому: выбор стоит между тем, чтобы потреблять экономно или привыкать к постоянным отключениям.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Обозреватель
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