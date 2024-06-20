В Украине в мае замедлился рост ВВП до 3,7% — Finance.ua

В Украине в мае замедлился рост ВВП до 3,7% Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В Украине в мае замедлился рост ВВП до 3,7%

В мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3.7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться.

Об этом сообщает Министерство экономики.

В итоге за январь-май 2024 г. рост ВВП оценивается на уровне 4,3% [±1%] по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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«Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии — все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года. Однако бизнес справился с этими вызовами благодаря высокому уровню адаптивности. Рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры.

Позитивные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле. Вместе с тем среди негативных факторов есть значительный дефицит квалифицированных кадров, а также системные попытки россии уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру", — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, в мае промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность. Это происходило как благодаря экспортоориентированным производствам, так и по причине увеличения спроса на инвестиционную продукцию в отраслях машиностроения (ВПК) и строительные материалы. Металлургическая отрасль достигла наибольших характеристик производства за весь период с начала войны. Также росло производство подсолнечного масла. Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

В то же время ключевыми не решенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности. Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции.

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