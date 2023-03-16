В Украине усовершенствуют процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи — Finance.ua

В Украине усовершенствуют процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи Сегодня 20:21 — Казна и Политика

В Украине усовершенствуют процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи

Министерство социальной политики готовит изменения в процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи с учетом потребностей военного положения.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве напоминают, что ранее включение в Единый реестр получателей гуманитарной помощи происходило одновременно с принятым Минсоцполитикой решением о признании грузов гуманитарной помощью.

Читайте также НБУ уточнил валютные ограничения для волонтеров

В условиях военного положения грузы, пересекающие таможенную границу Украины, признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу — без решения о признании гуманитарной помощью таких грузов министерством.

По этой причине получатели таких грузов не могут быть включены в Единый реестр получателей гуманитарной помощи. Поэтому этот вопрос требует дополнительного урегулирования.

Читайте также Как волонтерам и водителям получить разрешение на выезд за границу

«В указанном контексте Министерством социальной политики наработаны проекты изменений в действующее законодательство, которые усовершенствуют процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи с учетом потребностей военного положения и после его завершения», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.