В Украине усовершенствуют процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи — Finance.ua

В Украине усовершенствуют процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи
Министерство социальной политики готовит изменения в процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи с учетом потребностей военного положения.
Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В министерстве напоминают, что ранее включение в Единый реестр получателей гуманитарной помощи происходило одновременно с принятым Минсоцполитикой решением о признании грузов гуманитарной помощью.
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В условиях военного положения грузы, пересекающие таможенную границу Украины, признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу — без решения о признании гуманитарной помощью таких грузов министерством.
По этой причине получатели таких грузов не могут быть включены в Единый реестр получателей гуманитарной помощи. Поэтому этот вопрос требует дополнительного урегулирования.
«В указанном контексте Министерством социальной политики наработаны проекты изменений в действующее законодательство, которые усовершенствуют процедуру регистрации получателей гуманитарной помощи с учетом потребностей военного положения и после его завершения», — говорится в сообщении.
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