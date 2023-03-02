НБУ уточнил валютные ограничения для волонтеров — Finance.ua

НБУ уточнил валютные ограничения для волонтеров Сегодня 11:02 — Валюта

НБУ уточнил валютные ограничения для волонтеров

Национальный банк актуализировал ряд валютных ограничений с целью, в частности, обеспечения бесперебойной деятельности волонтерского движения Украины и предоставления возможности гражданам поддержать пострадавших от землетрясений в Турции.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Что меняется со 2 марта

1. Учитывая обновление таможенного законодательства, уточнен перечень кодов товаров, которые могут покупать волонтеры — физические лица за рубежом для поддержания обороноспособности Украины.

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Так, с 1 января 2023 года вступил в силу новый закон «О таможенном тарифе Украины», которым, в частности, выделен новый код для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Учитывая это, НБУ добавил новый код БПЛА в перечень кодов товаров оборонного назначения, которые могут покупать волонтеры — физические лица за рубежом для содействия поддержанию обороноспособности Украины.

В соответствующий перечень также ранее были включены: тепловизоры, рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

2. Дана возможность перечислять иностранную валюту фонда, созданного Посольством Турецкой Республики в Украине для поддержки пострадавших от землетрясений в Турции.

Национальный банк предоставил возможность резидентам и нерезидентам перечислять средства в иностранной валюте на счета благотворительного фонда, созданного посольством Турецкой Республики в Украине для поддержки пострадавших от землетрясений в Турции.

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