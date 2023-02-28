Что произойдет с курсом доллара. В Независимой ассоциации банков дали прогноз — Finance.ua

Что произойдет с курсом доллара. В Независимой ассоциации банков дали прогноз Сегодня 13:04 — Валюта

Что произойдет с курсом доллара. В Независимой ассоциации банков дали прогноз

В обозримой перспективе официальный курс сохранится на уровне 36,6, а рыночный будет колебаться в пределах 39-41 гривен за доллар.

Такой прогноз сделала глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

По словам эксперта, сейчас курс гривны к мировым валютам остается стабильным. И в НАБУ надеются, что в ближайшее время он не изменится.

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«Национальный банк придерживается политики фиксированного обменного курса и полностью закрывает дефицит на рынке валютными интервенциями. Их объем — в среднем $3 млрд в месяц. В то же время, регулярные поступления международной помощи превышают соответствующие потребности. Наглядное подтверждение этому — то, что наши золотовалютные резервы в январе достигли почти $30 млрд (в эквиваленте). То есть, их уровень даже выше, чем до начала полномасштабного вторжения рф в Украину», — пояснила Коробкова.

Поэтому никаких оснований существенного изменения валютного курса глава совета НАБУ не видит.

Она убеждена, что в обозримой перспективе Национальный банк будет придерживаться политики фиксированного курса «гривна — доллар» на отметке 36,6. Это значит, что рыночный курс будет колебаться в пределах 39-41 гривны за доллар. Европейская валюта будет дороже, ее курс будет колебаться в зависимости от соотношения «доллар — евро» на мировом рынке.

«Добавлю также, что различия между официальным и рыночным курсом в нынешних реалиях обусловлены многими факторами, в частности, усложненной логистикой и административными обременениями. Но ситуация намного лучше, чем в первые месяцы войны, когда в стране было одновременно по 4-5 разных курсов», — сказала Коробкова.

Тем же, кто хочет сэкономить и выгоднее приобрести валюту, эксперт советует воспользоваться банковскими программами покупки валюты на депозит, а также предпочитать безналичные валютные платежи вместо оплаты наличными.

Укрінформ По материалам:

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