Когда доллар перейдет отметку в 40 гривен — Finance.ua

Когда доллар перейдет отметку в 40 гривен Сегодня 07:23 — Валюта

Дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринный отметил, что именно дефицит гривны у населения не дает курсу начать расти. Однако если курс опустится еще на 10-20 копеек, то вполне может пойти вверх.

«Курс дошел уже до уровня 39,60 — 39,70 гривен за доллар, и пока не отбился в сторону 40 гривен за доллар, но это может произойти после достижения уровня 39,50 гривен за доллар», — сказал он.

Так что дилер считает, что после тестирования уровней 39,40 — 39,50 гривен за доллар можно ожидать возвращения на психологически привычные 40 гривен за доллар. Вместе с тем Куринный отмечает, что в настоящее время спрос на валюту слабый.

Какова ситуация сейчас на наличном рынке

Ранее банкиры, в комментарии 24 Канала, отмечали, что на этой неделе курс доллара к гривне будет колебаться в коридоре от 39,50 — 41 гривна. У директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько прогноз несколько более оптимистичный, чем у Германа Марченко.

Банкир прогнозирует, что, пользуясь будущими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд. «На мой взгляд, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,5 — 40,3 гривны за доллар», — рассказывает она.

По мнению Германа Марченко, в зависимости от соотношения спроса и предложения, на рынке возможны незначительные курсовые колебания, которые, однако, не пересекут очерченные валютные «границы». «В целом можем сказать, что на следующей неделе ситуация будет мало чем отличаться от предыдущей: курс будет находиться в рамках 39,5 — 41 гривны за доллар», — резюмировал он.

Телеканал 24 По материалам:

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