Как волонтерам и водителям получить разрешение на выезд за границу — Finance.ua

Как волонтерам и водителям получить разрешение на выезд за границу Сегодня 12:26 — Личные финансы

Как волонтерам и водителям получить разрешение на выезд за границу

В Украине до февраля 2023 года продлили действие военного положения и общую мобилизацию. Это означает, что большинство мужчин от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. Однако есть немало исключений, в том числе для волонтеров.

О выезде мужчин-водителей, волонтеров, а именно о порядке выдачи разрешений на пересечение границы через систему «Шлях» рассказала юрист Регионального центра по предоставлению БВПД в Сумской области Яна Кравец, пишет Я и закон.

Что такое система «Шлях» и как она работает?

Система «Шлях», с помощью которой водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы, заработала в Украине 17 марта этого года.

На кого распространяется?

Такое решение принимается исключительно в отношении водителей, выполняющих перевозку для нужд Вооруженных Сил, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для них перевозки в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений: военных, правоохранительных органов; военных администраций; медицинских учреждений; отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Куда обращаться?

Соответствующие обращения подаются в Мининфраструктуры или областные военные администрации, после чего данные водителей внесут в систему и будут согласовывать в Госпогранслужбе.

Для получения такого разрешения необходимо:

Обратиться с письмом в соответствующую областную военную администрацию по электронному адресу.

Право обращения имеют любые из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители или получатели гуманитарной помощи (по предоставлению районной военной администрации).

Решение о выезде за пределы Украины водителей, выполняющих перевозку гуманитарных грузов, Киевская областная государственная администрация принимает при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

При составлении предложений по выезду водителей за пределы Украины рекомендуем получать соответствующее согласие на обработку персональных данных.

По результатам обработки обращений соответствующая областная государственная администрация принимает решение о выезде за пределы Украины водителей, выполняющих перевозку гуманитарных грузов, вносит сведения в информационную систему «Шлях», администратором которой является Укртрансбезопасность, а также отправляет письмо в Государственную пограничную службу Украины.

Государственная пограничная служба Украины принимает решение о пропуске водителя за пределы государственной границы Украины на основании выписки из распоряжения соответствующей областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в информационной системе «Шлях».

Такое разрешение на пребывание за границей предоставляется не более чем на 30 дней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Я і закон По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.