В Украине усовершенствовали процедуру предоставления сведений об участии в боевых действиях — Finance.ua

В Украине усовершенствовали процедуру предоставления сведений об участии в боевых действиях Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В Украине усовершенствовали процедуру предоставления сведений об участии в боевых действиях

В Украине упростили процедуру предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях. Теперь это будет происходить средствами Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ) и максимум в течение пяти дней после начала действия боевого распоряжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Таким решением Минобороны стремится урегулировать выполнение требований законодательства в этой сфере.

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Для этого в воинских частях, учреждениях и организациях, выполняющих боевые задания в районах военных действий, будут назначаться специальные уполномоченные лица.

Они обязаны вносить в ЕГРВВ данные о военных, непосредственно участвующих в отпоре вооруженной агрессии рф, в течение пяти дней со дня начала боевого распоряжения.

Для внесения сведений в ЕГРВВ о военнослужащих ВСУ, которые проходят военную службу в структурных подразделениях аппарата Минобороны, органах военного управления, воинских частях, высших военных учебных заведениях, учреждениях, непосредственно подчиненных Минобороны предусмотрен отдельный порядок. Это касается тех военных, которые были откомандированы в воинские части в районах ведения военных действий для выполнения специальных задач.

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Напомним, до начала полномасштабного вторжения для получения статуса УБД украинцам необходимо было отслужить по меньшей мере 30 дней. Однако нет четко установленных сроков пребывания на службе для получения статуса участника боевых действий.

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