В Украине усовершенствовали процедуру предоставления сведений об участии в боевых действиях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине усовершенствовали процедуру предоставления сведений об участии в боевых действиях

Казна и Политика
11
В Украине усовершенствовали процедуру предоставления сведений об участии в боевых действиях
В Украине усовершенствовали процедуру предоставления сведений об участии в боевых действиях
В Украине упростили процедуру предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях. Теперь это будет происходить средствами Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ) и максимум в течение пяти дней после начала действия боевого распоряжения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Таким решением Минобороны стремится урегулировать выполнение требований законодательства в этой сфере.
Читайте также
Для этого в воинских частях, учреждениях и организациях, выполняющих боевые задания в районах военных действий, будут назначаться специальные уполномоченные лица.
Они обязаны вносить в ЕГРВВ данные о военных, непосредственно участвующих в отпоре вооруженной агрессии рф, в течение пяти дней со дня начала боевого распоряжения.
Место для вашей рекламы
Для внесения сведений в ЕГРВВ о военнослужащих ВСУ, которые проходят военную службу в структурных подразделениях аппарата Минобороны, органах военного управления, воинских частях, высших военных учебных заведениях, учреждениях, непосредственно подчиненных Минобороны предусмотрен отдельный порядок. Это касается тех военных, которые были откомандированы в воинские части в районах ведения военных действий для выполнения специальных задач.
Читайте также
Напомним, до начала полномасштабного вторжения для получения статуса УБД украинцам необходимо было отслужить по меньшей мере 30 дней. Однако нет четко установленных сроков пребывания на службе для получения статуса участника боевых действий.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.