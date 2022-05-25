В Украине усилят ответственность за нарушение ПДД в условиях военного положения — Finance.ua
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В Украине усилят ответственность за нарушение ПДД в условиях военного положения

Сегодня 09:43Казна и Политика
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В Украине усилят ответственность за нарушение ПДД в условиях военного положенияВ Украине усилят ответственность за нарушение ПДД в условиях военного положения, freepik.com
В Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, предусматривающих усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения в условиях военного положения.
Об этом рассказал заместитель председателя Комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.
Законопроектом № 7354 предусмотрен новый порядок ответственности за нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспорта, нарушение порядка государственной аккредитации школ, аттестации специалистов и порядка оформления или выдачи водительского удостоверения.
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«Мы видим слабую подготовку водителей к управлению транспортными средствами в автошколах. Во время проведения контроля все чаще происходят случаи нарушения должностными лицами автошкол порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. Нередки случаи, когда лица вовсе не посещают учебу, а только формально зачислены в автошколу, платят немалые средства и получают удостоверения. Это влияет на уровень безопасности на дорогах», — сказал Крейденко.
По его словам, в случае принятия этого законопроекта субъектами ответственности будут выступать лица заведений, которые проводят подготовку и переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств и должностные лица территориальных сервисных центров при МВД. Административная ответственность будет наступать только при условии, что допущенные нарушения не включают в себя состав уголовного правонарушения.
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Также в Верховной Раде считают, что систематические нарушения ПДД отдельными его участниками свидетельствуют о неэффективном механизме наказания за такие правонарушения. Следовательно, увеличить размеры штрафов за систематические нарушения ПДД призван законопроект № 7026-1.
«За систематические нарушения ПДД размер штрафа увеличивается. От трех до пяти правонарушений — вдвое, от пяти до десяти — в пять, более 10 раз — лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет. Под систематическим правонарушением подразумевается совершение трех и более таких противоправных действий в течение года», — рассказал парламентарий.
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Кроме того, по словам Крейденко, законопроект № 6502 совершенствует учет штрафных баллов в сфере соблюдения безопасности дорожного движения.
«Предлагается ввести систему начисления штрафных баллов за нарушение ПДД, зафиксированных не в автоматическом режиме, что влечет за собой временное приостановление действия водительского удостоверения до момента повторного прохождения им курса обучения по соответствующим программам и успешной сдачи теоретического и практического экзамена на знание ПДД», — сказал депутат.

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По материалам: Укрінформ
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