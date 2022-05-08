МВД предлагает ввести штрафы за нарушения в сфере подготовки водителей: размеры штрафов — Finance.ua

«Предлагаем на законодательном уровне ввести ответственность должностных лиц сервисных центров МВД и других учреждений за нарушение установленного порядка приема экзаменов для получения права управления ТС, оформления и выдачи водительского удостоверения, а также предоставить право самостоятельно овладеть содержанием типовой теоретической программы», — рассказал Драпятый.
Размеры штрафов
За нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств предлагают налагать штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (это от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн).
А за нарушение порядка государственной аккредитации заведений, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей, аттестации их специалистов и порядка оформления или выдачи водительского удостоверения хотят предусмотреть штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн).
«Также этим же законопроектом предлагается имплементировать лучший международный опыт Великобритании, Испании, Нидерландов, Бельгии в части предоставления права самостоятельно овладеть содержанием типовой теоретической программы», — подчеркнул замминистра.
Драпятый отметил — МВД предлагает либерализовать процесс подготовки к теоретическому экзамену, а также сделать невозможным коррупционную составляющую.