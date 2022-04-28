МВД упростило получение водительских удостоверений во время военного положения — Finance.ua

МВД упростило получение водительских удостоверений во время военного положения

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МВД упростило получение водительских удостоверений во время военного положения

Министерство внутренних дел значительно упростило получение во время военного положения водительских удостоверений в сервисных центрах.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Моисеенко.

По его словам, чтобы восстановить или обменять водительские права, теперь не нужна медицинская справка.

«С началом войны многие потеряли свои документы, и услуга восстановления водительского удостоверения стала одной из самых востребованных. Мы инициировали изменения, которые были приняты правительством, и обеспечили восстановление водительского удостоверения без медицинской справки на период военного положения», — сказал Моисеенко.

Для восстановления водительского удостоверения достаточно обратиться в любой сервисный центр, только предоставив паспорт и идентификационный код.

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Также в сервисных центрах МВД возобновили сдачу теоретических и практических экзаменов для всех категорий водителей, значительно упростив их.

«Понимая сложное состояние на дорогах и наличие блокпостов, мы изменили маршруты для сдачи практических экзаменов, согласовав эти маршруты с военными администрациями. В целом экзаменация проходит в 19 областях и городе Киеве. Также мы упростили процедуру сдачи практических экзаменов на период военного положения. Водителям легковых автомобилей, для категории В, сейчас достаточно успешно сдать экзамен на дорогах общего пользования», — рассказал Моисеенко.

Кроме того, в начале войны возник дефицит водителей для перевозки грузов для критической инфраструктуры. Поэтому Главный сервисный центр МВД инициировал внесение изменений в постановление правительства, разрешившее гражданам на период военного положения управлять грузовым транспортом с удостоверением категории В (легковой транспорт).

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«Эти изменения дали возможность быстрого увеличения логистического потенциала страны. Таким образом, мы поддерживаем экономический потенциал страны, и это позволило обеспечить доставку продуктов питания и гуманитарных грузов», — подчеркнул Моисеенко.

Также в Главном сервисном центре МВД инициировали отмену в условиях военного положения бюрократических помех для перевозок опасных грузов и допуска к ним водителей.

«Мы сделали все, чтобы в период действия военного положения в стране не остановились поставки топлива и взрывоопасных веществ. Были внесены изменения в нормативно-правовые акты, продлившие срок действия свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов и свидетельств о подготовке водителей транспортных средств, которые их перевозят», — отметил Моисеенко.

Он напомнил, что услуги сервисных центров МВД также предоставляются в 31 ЦПАУ в 13 регионах страны.

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