Зеленая карта в Украине или автогражданка за рубежом: что выгоднее — Finance.ua

Зеленая карта в Украине или автогражданка за рубежом: что выгоднее

Сегодня 15:02 — Личные финансы

Зеленая карта — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны.

Нужна ли она для выезда за границу и выгодно ли ее покупать, или лучше купить автогражданку за границей — рассказала руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Дарья Горбач во время вебинара «Как работают Зеленая карта и Каско за границей».

Что нужно знать о Зеленой карте?

пострадавшим третьим лицам за ущерб, причиненный имуществу и здоровью третьих лиц. Выплата страхового возмещения по Зеленой карте осуществляетсяза ущерб, причиненный имуществу и здоровью третьих лиц.

Страховая сумма возмещения устанавливается в соответствии с законодательством той страны, где произошел страховой случай. То есть лимит выплаты будет зависеть от лимитов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности той страны, где произошло страховое событие. Например, лимит по материальному ущербу в Польше составляет 1 млн евро, в Испании — 15 млн евро, а в Великобритании — 1 млн фунтов.

Какова бы ни была сумма страхового платежа, сам международный сертификат Зеленой карты во всех странах имеет одинаковую унифицированную форму. Его наличие является обязательным условием для водителей, планирующих выехать за границу на собственном авто.

В Украине есть два вида Зеленой карты:

полис, который распространяется на все страны-члены Зеленой карты (таких стран сейчас 47);

полис, распространяющийся на страны СНГ (Молдова, Азербайджан, россия, беларусь, но с 5 апреля было принято решение исключить россию и беларусь из системы).

Также существуют аналоги Зеленой карты:

оранжевая — действует в Азии и арабских странах Африки;

розовая — в центральной Африке;

коричневая — в остальных странах Африки.



Проверить действие страховки можно на сайте МТСБУ. Бюро является единственным объединением страховщиков, контролирующим работу и выполнение страховых обязательств компаний при обязательном страховании. Проверить полис можно здесь.

А если не покупать полис? В случае отсутствия полиса страхования выписывается штраф, который составляет в зависимости от страны от 1 тыс. евро и запрет на пересечение границы в будущем. Поэтому об этом нужно позаботиться заранее, чтобы не получить штраф.

Что изменилось для страхования с начала войны

1 марта 2022 года Нацбанк Украины издал распоряжение, в котором говорится, что гражданам, которые намерены выехать за границу на собственном авто, не нужно иметь полис страхования Зеленая карта.

Такие договоренности были достигнуты с такими странами: Польша, Венгрия, Молдова, Словакия, Чехия и Германия. То есть при пересечении границы с этими странами проверяться наличие Зеленой карты не будет.

МТСБУ со 2 марта упростили систему оформления и снизили цены. Так, на период военного времени были уменьшены цены на 50% для легковых автомобилей со сроком действия 15 дней и 1 месяц.

Кроме того, разрешено создавать электронные полисы — то есть оформлять электронные договоры Зеленая карта путем генерирования pdf-файлов. Также международное страховое бюро предоставило разъяснение, что страны-члены системы признают наши электронные Зеленые карты, и что их даже не нужно распечатывать, достаточно иметь pdf-файл в гаджете.

Где дешевле купить страховку — в Украине или за границей

До или после пересечения границы должен быть приобретен полис страхования. И здесь есть два варианта:

или это будет Зеленая карта, оформленная в Украине до пересечения границы;

или это будет полис страхования автогражданки, который будет выписан после пересечения границы с той страной, куда заехало авто.

«Покупая полис страхования, вы гарантируете себе защиту и спокойствие, где бы вы ни находились. Однако однозначно — гораздо выгоднее покупать полис в Украине», — отмечает Горбач.

Стоимость полиса Автогражданки в Польше — около 400 евро на 1 год и 40 евро на месяц, в Германии — от 900 евро на год и от 150 евро на месяц.

При этом стоимость Зеленой карты в Украине — 6 899 грн (210 евро) на год и 627 грн (19 евро) на месяц.

Потому выгоднее покупать полис в Украине и пересекать границу уже со страховкой. Тем более если вы собираетесь пересекать границу нескольких стран. Ведь дешевле купить Зеленую карту один раз, чем покупать полис Автогражданки каждый раз при пересечении границы с разными странами.

«Не проверяют полисы страхования только в 6 странах: Польша, Венгрия, Словакия, Молдова, Чехия и Германия. Если вы планируете проезжать эти страны по транзиту и не останавливаться в них, лучше оформить Зеленую карту для экономии средств», — рассказала эксперт.

Продление полиса, срок действия которого истекает. Как отметила Дарья Горбач, сейчас немало обращений от людей, находящихся за границей. У них истек срок действия полиса или приобретенного на границе, или оформленного бесплатно.

Обновить такой полис гораздо выгоднее в Украине.

Кто будет возмещать ущерб от ДТП

Возмещение компенсируется потерпевшей стороне страховой компанией виновника, поэтому установление вины является очень важным моментом, который определит — получите ли вы возмещение или все же придется делать ремонт авто за свой счет.

«Если виновником будете установлены вы, то страховая компания по полису Зеленая карта компенсирует только убытки потерпевшей стороне. Поэтому будьте внимательны при оформлении ДПТ, чтобы из потерпевшего, имеющего право на компенсацию, не превратиться в виновника, который будет платить ущерб», — отметила специалист.

Как производится урегулирование страхового события

После вынесения судебного решения и определения виновника страхового события это решение перенаправляется в страховую компанию виновника и МТСБУ той страны, где произошел страховой случай. Если виновником будет украинское авто с Зеленой картой, то возместит ущерб украинская страховая компания. Если же украинское авто будет пострадавшим, то будет возмещать убытки страховая или МТСБУ той страны, где произошло ДТП.

Урегулирование страхового события будет производиться в соответствии с действующим законодательством той страны, где произошло ДТП. Также будет устанавливаться и лимит возмещения.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.