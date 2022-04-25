Работают ли камеры автофиксации нарушений ПДД во время военного положения — Finance.ua
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Работают ли камеры автофиксации нарушений ПДД во время военного положения

Сегодня 19:49Личные финансы
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Работают ли камеры автофиксации нарушений ПДД во время военного положенияРаботают ли камеры автофиксации нарушений ПДД во время военного положения
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что полиция повышает контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, и ответил на вопрос, работают ли камеры автофиксации нарушений ПДД во время военного положения.
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«Мы уже говорили неоднократно — мы возвращаемся к контролю над соблюдением правил безопасности дорожного движения. И даже к повышенному контролю. Отмечаются ДТП с пострадавшими и погибшими, которые мы регистрируем, и связанные с пренебрежением ПДД. Многие во время режима военного положения почему-то решили, что правила дорожного движения не действуют и можно ездить как угодно. На самом деле это не так. Мы будем привлекать к ответственности и проявлять жесткую позицию», — отметил Алексей Билошицкий.
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Он также опроверг слухи о том, что в условиях военного положения камеры автоматической фиксации нарушений ПДД не работают: «Камеры контроля скорости могут фиксировать правонарушения, и хочу напомнить, что время вынесения постановления может быть до 60 суток. Поэтому некоторые правонарушения могут быть обработаны позже».

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По материалам: Телеканал 24
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