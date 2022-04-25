Работают ли камеры автофиксации нарушений ПДД во время военного положения — Finance.ua

Работают ли камеры автофиксации нарушений ПДД во время военного положения
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что полиция повышает контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, и ответил на вопрос, работают ли камеры автофиксации нарушений ПДД во время военного положения.
«Мы уже говорили неоднократно — мы возвращаемся к контролю над соблюдением правил безопасности дорожного движения. И даже к повышенному контролю. Отмечаются ДТП с пострадавшими и погибшими, которые мы регистрируем, и связанные с пренебрежением ПДД. Многие во время режима военного положения почему-то решили, что правила дорожного движения не действуют и можно ездить как угодно. На самом деле это не так. Мы будем привлекать к ответственности и проявлять жесткую позицию», — отметил Алексей Билошицкий.
Он также опроверг слухи о том, что в условиях военного положения камеры автоматической фиксации нарушений ПДД не работают: «Камеры контроля скорости могут фиксировать правонарушения, и хочу напомнить, что время вынесения постановления может быть до 60 суток. Поэтому некоторые правонарушения могут быть обработаны позже».