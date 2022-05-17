В Украине во время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей — Finance.ua

В Украине во время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Кабинет Министров внес изменения в порядки обучения водителей и государственную регистрацию транспортных средств. Постановление будет действовать в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Об этом свидетельствует постановление от 10 мая 2022 г. № 584

Обучение водителей

Согласно документу, практический экзамен для получения водительского удостоверения сдается в любом территориальном органе по предоставлению сервисных услуг МВД независимо от места сдачи теоретического экзамена.

Обучение по теоретической подготовке может осуществляться дистанционно с помощью технических средств электронной коммуникации, в том числе интернета.

Выдача водительского удостоверения осуществляется в любом сервисном центре независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.

В случае необходимости аккредитованные заведения, производящего подготовку водителей, могут уменьшить до 20% процентов содержание тем соответствующих учебных разделов теоретического модуля для подготовки или переподготовки водителей транспортных средств категорий В, С1, С, С1Е, СЕ.

Обучение по практическому управлению транспортными средствами категорий В, С1Е, СЕ проводятся не более пяти часов в день.

Регистрация автомобилей при выезде за границу

Постановлением определено, что на период военного положения в Украине свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное по заявлению владельца такого транспортного средства на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения такого лица из-за границы подлежит возврату в сервисный центр, в котором такое свидетельство было выдано, а в случае невозможности — в любой другой сервисный центр.

В случае возвращения указанного свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр, где такое свидетельство не было выдано, по заявлению владельца транспортного средства или уполномоченного им лица выдается на имя его владельца новое свидетельство о регистрации транспортного средства. В таком случае транспортное средство не подлежит осмотру специалистами экспертной службы Министерства внутренних дел.

После внесения в Единый государственный реестр транспортных средств информация о выдаче нового свидетельства о регистрации транспортного средства выданное на имя владельца транспортного средства свидетельство о регистрации, хранящееся в соответствующем сервисном центре, считается недействительным.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.