В Украине усилят контроль за скоростью мобильного интернета и качеством связи: Зеленский подписал закон
В Украине усилят контроль за скоростью мобильного интернета и качеством связи: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи по всей стране. Документ был принят с учетом условий военного времени, чтобы украинцы сохраняли доступ к связи даже в сложных ситуациях.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Что изменится

  • Усиление контроля качества услуг. Скорость мобильного интернета теперь является официальным показателем, по которому будут контролировать работу операторов.
  • Возможность проверять скорость через смартфон. Украинцы смогут проверять качество мобильного интернет через смартфоны. Результаты тестирования скорости будут автоматически поступать в НКЭК, что позволит оперативно анализировать ситуацию и реагировать на возможные проблемы.
  • Новые условия для развития инфраструктуры. Операторы получат возможность быстрее возводить базовые станции в сельской местности после отмены моратория на проверку.
  • Нацроуминг останется доступным и по окончании военного положения.
Напомним, соответствующий законопроект № 12094 парламент принял во втором чтении 4 ноября. «Быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны — в городах, селах и даже когда вы в пути. Парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Это важный шаг к обеспечению непрерывной связи для всех украинцев», — заявлял тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также Finance.ua писал, что Украина стала первой страной в Европе, где начал работать пилот технологии Starlink Direct to Cell. Абоненты Киевстар теперь могут отправлять сообщения через спутник даже при полном отсутствии мобильного покрытия.
Зеленский
