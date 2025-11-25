В Украине усилят контроль за скоростью мобильного интернета и качеством связи: Зеленский подписал закон Сегодня 16:33

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи по всей стране. Документ был принят с учетом условий военного времени, чтобы украинцы сохраняли доступ к связи даже в сложных ситуациях.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Что изменится

Усиление контроля качества услуг. Скорость мобильного интернета теперь является официальным показателем, по которому будут контролировать работу операторов.

Возможность проверять скорость через смартфон. Украинцы смогут проверять качество мобильного интернет через смартфоны. Результаты тестирования скорости будут автоматически поступать в НКЭК, что позволит оперативно анализировать ситуацию и реагировать на возможные проблемы.

Новые условия для развития инфраструктуры. Операторы получат возможность быстрее возводить базовые станции в сельской местности после отмены моратория на проверку.

Нацроуминг останется доступным и по окончании военного положения.

Напомним, соответствующий законопроект № 12094 парламент принял во втором чтении 4 ноября. «Быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны — в городах, селах и даже когда вы в пути. Парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Это важный шаг к обеспечению непрерывной связи для всех украинцев», — заявлял тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также Finance.ua писал, что Украина стала первой страной в Европе, где начал работать пилот технологии Starlink Direct to Cell. Абоненты Киевстар теперь могут отправлять сообщения через спутник даже при полном отсутствии мобильного покрытия.

