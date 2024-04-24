В Украине существенно увеличили количество пограничников — Finance.ua

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В Украине существенно увеличили количество пограничников

Казна и Политика
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В Украине существенно увеличили количество пограничников
В Украине существенно увеличили количество пограничников
Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих. За Закон «О внесении изменения в пункт 1 раздела IX «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины» (регистрационный номер 11 091), предложенный правительством, проголосовало 327 народных депутатов.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк отмечает в Telegram, что теперь общая численность ГНСУ составит 75 тысяч человек.
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«Таким образом, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих», — написал он.
Напомним, в Украине установили специальный пограничный режим, предусматривающий, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГНСУ.
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Разрешения на пребывание в приграничной полосе начали выдавать с 7 марта.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечал, что они выдаются для людей, проживающих в приграничных регионах и тех, кто хочет находиться там, а также лицам, которые планируют проводить какие-то работы в пограничной полосе. При этом напомнил, что речь идет об участке местности шириной в 5 километров от линии государственной границы.
По материалам:
УНІАН
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