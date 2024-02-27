Правительство увеличило численность аппарата Госпогранслужбы в Киеве — Finance.ua

Правительство увеличило численность аппарата Госпогранслужбы в Киеве Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Кабмин увеличил предельную численность работников аппарата Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Внесены изменения в приложение 1 «Предельная численность работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти» в постановление КМУ от 05.04.2014 N 85 «Некоторые вопросы утверждения предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других органов государственной власти».

С 1 апреля 2024 года увеличена предельная численность работников аппарата Администрации Государственной пограничной службы Украины на 50 человек (с 612 до 662 человек) на период действий военного положения в Украине и в течение одного года со дня его прекращения или отмены.

Утвержден, согласно части первой статьи 15−2 ЗУ «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», Порядок приведения перечня схем электронной идентификации, кошельков с цифровой идентификацией.

Также утвержден, в соответствии с частями первой статьи 9−7 ЗУ «Об альтернативных источниках энергии» и пунктом 10−2 части третьей статьи 5 ЗУ «О рынке электрической энергии», Порядок выдачи, обращения и погашения гарантий получения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии; Порядок определения экологической ценности электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии. Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 24.07.2013 № 771 «Об утверждении Порядка выдачи, использования и прекращения действий гарантии получения электрической энергии для субъектов хозяйствования, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии».

Одобрены методические рекомендации по предоставлению административных услуг ветеранам войны и лицам, на которые расширяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Напомним, Зеленский заявил о возможном сокращении министерств. Украина может значительно сократить «инфраструктуру управления государства». Речь идет об увольнении ряда министров и ликвидации министерств. Такой сценарий возможен, если продолжится дефицит государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

в 2022 году чиновники зарегистрировали 1428 декларации с упоминанием криптовалюты. Больше всего сторонников альтернативных денег оказалось у Нацполиции и прокуратуры, по данным Единого государственного реестра деклараций.

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