В Украине стало значительно меньше желающих работать на госслужбе — Finance.ua

В Украине стало значительно меньше желающих работать на госслужбе Сегодня 17:40 — Личные финансы

В Украине стало значительно меньше желающих работать на госслужбе

На должности государственной службы за 2023 год пришли работать 36 187 желающих, в то время как уволилось 40 193.

Статистические данные о количественном составе государственных служащих опубликовало Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС).

Согласно статистике, больше всего госслужащих уволилось в третьем квартале 2023 года — 10 522, тогда как назначено на должности больше всего было в четвертом квартале 2023 года — 9895.

Всего за прошлый год оставить государственную службу решили 40 193 госслужащих, а начать — 36 187.

Таким образом, по сравнению с 2022 годом количество госслужащих в 2023 году в Украине сократилось на 5518 человек. Фактическое количество работающих госслужащих — 159 904, общее количество должностей составляет 206 151.

Напомним, с 1 января 2024 года зарплата в государственном секторе стала прозрачной. Госслужащим отменили стимулирующие выплаты, а ежемесячные премии будут ограничены.

По состоянию на 01.01.2023 года в 109 органах государственной власти фактически работало 175,8 тыс. человек. В 2022 году фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек.

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Українські Новини По материалам:

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