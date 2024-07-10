В Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе — Finance.ua

В Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе Сегодня 18:30 — Личные финансы

В Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе

Украинские юридические и физические лица получили новую возможность подписания документов с европейскими партнерами.

Система электронного документооборота Schrift (Шрифт) ввела функцию, позволяющую использовать как украинские, так и европейские квалифицированные электронные подписи (КЭП) на одной платформе.

Читайте также Как пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года правительство Украины утвердило порядок проведения экспериментального проекта по взаимному признанию электронных доверительных услуг между Украиной и Европейским Союзом. Украина стала первой и пока единственной страной вне Евросоюза, которая получила эту возможность.

«В системе Шрифт теперь можно использовать не только украинские, но и европейские ключи КЭП. Для подписания не нужно устанавливать специальные программы, достаточно веб-браузера. Контрагент может подписать документ бесплатно, даже без создания своего аккаунта — в гостевом интерфейсе», — объяснил Григорий Луцай, руководитель компании «Острин ЛТД», разработчик системы электронного документооборота (Шрифт).

Читайте также «Дія.Підпис» станет доступен еще одной категории лиц

ec.europa.eu. Эти электронные подписи обладают юридической силой как в Украине, так и в Евросоюзе. Верификацию подписи можно осуществить непосредственно в системе Шрифт или через официальные ресурсы, такие как czo.gov.ua

В Евросоюзе не используют алгоритм подписания ГСТУ, который применяется в большинстве сертификатов ключей, выпускаемых в Украине. Поэтому Минцифры в своей информации рекомендует использовать украинские КЭП с международным сертификатом, например Дія.Підпис.

К взаимному признанию украинских и европейских КЭПов действует порядок, позволяющий признавать украинские КЭПы в Евросоюзе как усовершенствованные. Они ниже уровня доверия, но также имеют силу доказательства в европейских судах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.