В Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе — Finance.ua
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В Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе

Личные финансы
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В Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе
В Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе
Украинские юридические и физические лица получили новую возможность подписания документов с европейскими партнерами.
Система электронного документооборота Schrift (Шрифт) ввела функцию, позволяющую использовать как украинские, так и европейские квалифицированные электронные подписи (КЭП) на одной платформе.
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Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года правительство Украины утвердило порядок проведения экспериментального проекта по взаимному признанию электронных доверительных услуг между Украиной и Европейским Союзом. Украина стала первой и пока единственной страной вне Евросоюза, которая получила эту возможность.
«В системе Шрифт теперь можно использовать не только украинские, но и европейские ключи КЭП. Для подписания не нужно устанавливать специальные программы, достаточно веб-браузера. Контрагент может подписать документ бесплатно, даже без создания своего аккаунта — в гостевом интерфейсе», — объяснил Григорий Луцай, руководитель компании «Острин ЛТД», разработчик системы электронного документооборота (Шрифт).
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Эти электронные подписи обладают юридической силой как в Украине, так и в Евросоюзе. Верификацию подписи можно осуществить непосредственно в системе Шрифт или через официальные ресурсы, такие как czo.gov.ua и ec.europa.eu.
В Евросоюзе не используют алгоритм подписания ГСТУ, который применяется в большинстве сертификатов ключей, выпускаемых в Украине. Поэтому Минцифры в своей информации рекомендует использовать украинские КЭП с международным сертификатом, например Дія.Підпис.
К взаимному признанию украинских и европейских КЭПов действует порядок, позволяющий признавать украинские КЭПы в Евросоюзе как усовершенствованные. Они ниже уровня доверия, но также имеют силу доказательства в европейских судах.
По материалам:
Finance.ua
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