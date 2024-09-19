В Украине создали Институт жилья: какие вопросы он будет исследовать — Finance.ua

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В Украине создали Институт жилья: какие вопросы он будет исследовать

Недвижимость
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В Украине создали Институт жилья: какие вопросы он будет исследовать
В Украине создали Институт жилья: какие вопросы он будет исследовать
Министерство развития общин и территорий Украины поддержало создание Института жилья, инициированного Норвежским советом по делам беженцев в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам замминистра Наталии Козловской, Институт жилья является важным проектом для Украины. Министерство развития общин и территорий принимает меры по адаптации украинского жилищного, строительного и градостроительного законодательства в соответствии с европейскими стандартами.
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«Учитывая указанное, сотрудничество с международными партнерами чрезвычайно актуально. Мы уже прошли значительный путь в реформировании устаревших советских норм, но впереди нас ждет еще много работы. Я уверена, что совместными усилиями мы сможем преодолеть эти вызовы», — заявила она.
Согласно сообщению министерства, Институт жилья предназначен для поддержки центральных и местных органов власти, органов местного самоуправления, гражданского общества в вопросах, касающихся жилищной политики, путем разработки стратегий, программ, проектов и нормативно-правовых актов, развития знаний и навыков, организации мероприятий сфере жилья с учетом украинского и международного контекста.
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«Учитывая беспрецедентные масштабы перемещения и разрушений, правительство Украины признало решение жилищной проблемы одним из главных приоритетов государства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что это направление включает внедрение новой жилищной политики, которая предусматривает разработку и финансирование социального и доступного жилья, государственных и коммунальных фондов жилья, обеспечение компенсации за разрушенное и поврежденное жилье, а также управление жилищным фондом и имуществом многоквартирных домов.
По материалам:
Діло
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