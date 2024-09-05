В жилищном законодательстве предусмотрена новая цифровая система: как она будет работать — Finance.ua

В жилищном законодательстве предусмотрена новая цифровая система: как она будет работать
В Украине хотят внедрить электронную систему, которая помогает гражданам решать жилищные вопросы и подбирать оптимальный вариант.
Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
По ее словам, речь идет о Единой информационно-аналитической жилищной системе, где будет собрана вся информация об имеющихся инструментах для решения жилищного вопроса того или иного гражданина, для которого он актуален.
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Шуляк подчеркнула, что создание и функционирование этой системы является критически важным инструментом для осуществления эффективной жилищной политики, поскольку позволяет минимизировать участие чиновников во время распределения и управления жилищным фондом.
Соответственно, это позволит снизить количество коррупционных проявлений в этом процессе.
«Речь идет о цифровизации всего, что связано с жилищной политикой — учет, предложения, заявки — будут происходить в прозрачном формате благодаря этой системе. В ней будут вести учет жилого фонда, который будет в наличии у общин, заявления от граждан, которые будут претендовать на социальное жилье, а также предложения для них. Чем меньше чиновников, которым можно дать взятки ради получения квартиры, тем ниже вероятность того, что одни люди будут получать жилье, а другие — нет», — пояснила Шуляк.
В системе будет собрана вся информация.
«В систему будут вносить сводные показатели: информацию о лице, уровне доходов, социальном статусе, жилье в собственности. Если у человека, например, жилье на временно оккупированных или разрушенных территориях, система подберет ему вариант социальной аренды. Будут иметь приоритет лица с инвалидностью, нетрудоспособные, ВПЛ и другие. И система должна сразу предоставить рекомендации — месторасположение соответствующих помещений и каким механизмом человек может воспользоваться — социальное, служебное жилье, финансово-кредитные механизмы
и т. д.», — рассказала Шуляк.
Справка Finance.ua:
- реформа жилищного законодательства — одно из евроинтеграционных обязательств Украины, а также условие получения финансовой помощи в размере 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, первый транш которой Украина получила в марте;
- сама реформа предусматривает еще около 60 изменений в других законах и подзаконных актах.
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