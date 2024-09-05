В жилищном законодательстве предусмотрена новая цифровая система: как она будет работать — Finance.ua

В жилищном законодательстве предусмотрена новая цифровая система: как она будет работать Сегодня 17:02 — Казна и Политика

В жилищном законодательстве предусмотрена новая цифровая система: как она будет работать

В Украине хотят внедрить электронную систему, которая помогает гражданам решать жилищные вопросы и подбирать оптимальный вариант.

Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, речь идет о Единой информационно-аналитической жилищной системе, где будет собрана вся информация об имеющихся инструментах для решения жилищного вопроса того или иного гражданина, для которого он актуален.

Шуляк подчеркнула, что создание и функционирование этой системы является критически важным инструментом для осуществления эффективной жилищной политики, поскольку позволяет минимизировать участие чиновников во время распределения и управления жилищным фондом.

Соответственно, это позволит снизить количество коррупционных проявлений в этом процессе.

«Речь идет о цифровизации всего, что связано с жилищной политикой — учет, предложения, заявки — будут происходить в прозрачном формате благодаря этой системе. В ней будут вести учет жилого фонда, который будет в наличии у общин, заявления от граждан, которые будут претендовать на социальное жилье, а также предложения для них. Чем меньше чиновников, которым можно дать взятки ради получения квартиры, тем ниже вероятность того, что одни люди будут получать жилье, а другие — нет», — пояснила Шуляк.

Читайте также Социальное жилье: какие модели работают в странах Европы

В системе будет собрана вся информация.

«В систему будут вносить сводные показатели: информацию о лице, уровне доходов, социальном статусе, жилье в собственности. Если у человека, например, жилье на временно оккупированных или разрушенных территориях, система подберет ему вариант социальной аренды. Будут иметь приоритет лица с инвалидностью, нетрудоспособные, ВПЛ и другие. И система должна сразу предоставить рекомендации — месторасположение соответствующих помещений и каким механизмом человек может воспользоваться — социальное, служебное жилье, финансово-кредитные механизмы и т. д. », — рассказала Шуляк.

Справка Finance.ua:

реформа жилищного законодательства — одно из евроинтеграционных обязательств Украины, а также условие получения финансовой помощи в размере 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, первый транш которой Украина получила в марте;

сама реформа предусматривает еще около 60 изменений в других законах и подзаконных актах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.