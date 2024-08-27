Социальное жилье: какие модели работают в странах Европы — Finance.ua

Социальное жилье: какие модели работают в странах Европы Сегодня 21:01 — Недвижимость

Социальное жилье: какие модели работают в странах Европы

В жилищной политике стран ЕС действует сразу несколько моделей социального жилья, которые можно позаимствовать Украине. Речь идет, в частности, о возможности заморозить арендные ставки социального жилья, о перераспределении маржи от продажи квартир, предоставляемых в аренду с правом выкупа, а также о субъектном и объектном субсидировании аренды для людей, нуждающихся в социальном жилье.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Что такое социальное жилье? По ее словам, в мире существуют разные модели социального жилья, но понимание этого термина не одинаково. Обычно социальное жилье предлагается лицам с низкими доходами. Оно может отличаться по площади, стоимости, планировке, архитектуре, местонахождению, объему и видам возможных коммунальных услуг и т. д. Однако потребность в социальном жилье существует всегда, и ее решение является задачей для каждого государства.

Как это работает в странах ЕС

Например, в Бельгии социальное жилье предоставляется муниципалитетами, государственными компаниями, кооперативами или коммерческими организациями лицам или семьям, находящимся в затруднительном социальном или финансовом положении. Распределяется на основе сопоставления уровня доходов и приоритетных групп населения. К категории социального жилья в этой стране приближено «промежуточное» жилье, предоставляемое лицам, нуждающимся в государственной поддержке.

В Нидерландах, добавила Шуляк, социальное жилье строят негосударственные фонды, которые затем сдают его в аренду по субсидированным ставкам, не превышающим установленный размер — остальное платит государство.

«Если семья не в состоянии оплачивать даже минимальную аренду, ей помогают оформить государственную субсидию или переехать в жилье меньшего размера. Периодически фонды продают отдельные дома или квартиры и эти средства тратят на новые проекты. Они продают квартиры своим арендаторам, предлагая немалые скидки, однако с условием: в случае перепродажи жилья полученная маржа делится между фондом и продавцом», — отметила Елена Шуляк.

По ее словам, подобный механизм предусмотрен и для Украины — в новом жилищном законодательстве прописан механизм аренды с правом выкупа.

Показателен тот факт, что в Амстердаме социальное жилье занимает более 50% недвижимости. В то же время за арендой платой социального жилья осуществляется контроль, а потому годовые арендные цены не могут расти более чем на 4,3%.

В Дании социальное жилье находится в государственной собственности и во владении и управлении городских некоммерческих организаций, сотрудничающих с муниципалитетами. Основной принцип некоммерческого жилья в Дании — его доступность независимо от дохода, социального статуса или возраста. Арендные ставки для такого жилья значительно ниже рыночных и фиксированных. При этом информация о социальном жилье открыта для всех граждан благодаря списку ожидания. Арендная плата используется для совместного содержания домов и инвестируется в новое строительство.

Она также отметила, что довольно интересным для Украины может быть опыт Германии, где в обеспечении социального жилья применяется двухвекторное субсидирование — субъекте и объектное. Субъекты, нуждающиеся в пособии для оплаты жилья, получают жилищные субсидии, которые при определенных условиях могут полностью покрывать аренду жилья. Объектное субсидирование напрямую касается постройки социального жилья, поскольку предполагает субсидирование инвесторов строительства социального жилья, для которого будет закрепляться цена аренды. Именно фиксация цены аренды жилья является ключевым признаком социального жилья, подчеркнула Шуляк.

По ее словам, в Германии инвесторы кроме субсидии на строительство могут получить долгосрочный низкопроцентный кредит или земельные участки под строительство на выгодных условиях. В создание социального жилья вовлечены как частные, так и общественные субъекты экономической деятельности.

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«Условием для получения в Германии разрешения на социальное жилье являются сравнительно низкие годовые доходы домохозяйства. Федеральный закон „Об обеспечении социальным жильем“ определяет принципы и методологию учета допустимого дохода, но конкретные цифры устанавливаются в землях, учитывая местную экономическую ситуацию», — отметила Шуляк.

«В Польше право на социальное жилье также имеют граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Первоочередность в получении социального жилья имеют несовершеннолетние, люди с инвалидностью, беременные женщины, бездомные, жертвы насилия, жертвы репрессий лица, проживающие в домах, подлежащих сносу. Но здесь сразу нужно отметить, что этот тип жилья характеризуется не только низкой арендной платой, но и невысокими стандартами», — рассказала Елена Шуляк.

В то же время, отметила она, в Польше есть и другие сегменты жилья социального типа. Коммунальное жилье или как его еще называют — муниципальное. У него более высокие стандарты, чем у социального, что также предусматривает более высокую арендную плату. При этом муниципальные квартиры в некоторых случаях арендаторами могут быть выкуплены.

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